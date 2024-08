Le fonds norvégien investit 900 millions d’euros dans les énergies renouvelables

Norges Bank Investment Management, la société qui gère le fonds souverain norvégien, s’est engagée à investir 900 millions d’euros dans le cinquième fonds d’énergies renouvelables de Copenhagen Infrastructure Partners, une société de gestion danoise spécialisée dans les infrastructures.

Depuis 2019, le ministre des Finances norvégien autorise le fonds à investir directement et indirectement dans des infrastructures d’énergie renouvelables non cotées. A ce jour, le fonds détient six investissements directs dans le solaire et l’éolien onshore et offshore en Europe. L’accord avec CIP concerne un investissement indirect, via un fonds.

« Cet accord nous permettra d’investir dans des projets d'énergie renouvelable en phase de développement. Cet investissement est un complément précieux au portefeuille que nous sommes en train de constituer. Il offrira de nouvelles possibilités d’investissement et une exposition à d’autres parties de la chaîne de valeur, ainsi que l’occasion de continuer à acquérir des connaissances et de l’expérience sur de nouveaux marchés et de nouvelles technologies », a commenté Mie Holstad, directeur des investissements actifs réels chez Norges Bank Investment Management.

CIP et CI V investiront dans les énergies renouvelables en mettant l’accent sur l'éolien offshore et onshore, les parcs solaires, le réseau et la distribution, et le stockage. Les investissements seront également répartis entre trois régions : Amérique du Nord, Europe occidentale et pays développés de la région Asie-Pacifique.

Les infrastructures non cotées ne représentent que 0,1?% des actifs du fonds norvégien, qui se montaient à environ 1.545 milliards d’euros au 30 juin, selon le dernier rapport semestriel de NBIM. Au premier semestre, ce portefeuille avait perdu 17,69?% de sa valeur.

Laurence Marchal