Le fonds norvégien a perdu 68 milliards de dollars au premier trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Le fonds souverain norvégien de 2 200 milliards de dollars, le plus important au monde, a annoncé jeudi une perte de 636 milliards de couronnes norvégiennes au premier trimestre (68,44 milliards de dollars), alors que la guerre au Moyen-Orient pèse sur les actions mondiales.
(1 $ = 9,2922 couronnes norvégiennes)
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