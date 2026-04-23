Le fonds norvégien a perdu 68 milliards de dollars au premier trimestre

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Le fonds souverain norvégien de 2 200 milliards de dollars, le plus important au monde, a annoncé jeudi une perte de 636 milliards de couronnes norvégiennes au premier trimestre (68,44 milliards de dollars), alors que la guerre au Moyen-Orient pèse sur les actions mondiales.

(1 $ = 9,2922 couronnes norvégiennes)