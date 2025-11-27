 Aller au contenu principal
Le fonds logistique européen d'AXA IM Alts a émis €500 Mlns d'obligations vertes
27/11/2025

AXA SA AXAF.PA :

* AXA IM ALTS ANNONCE QUE SON FONDS LOGISTIQUE EUROPÉEN PHARE A ÉMIS AVEC SUCCÈS EUR 500 MLNS D'OBLIGATIONS VERTES

* L'OBLIGATION VERTE ARRIVE À ÉCHÉANCE EN 2031

(Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

AXA
38,7500 EUR Euronext Paris +0,03%
BNP PARIBAS
72,7900 EUR Euronext Paris +0,62%
