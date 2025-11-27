Le fonds logistique européen d'AXA IM Alts a émis €500 Mlns d'obligations vertes

AXA SA AXAF.PA :
* AXA IM ALTS ANNONCE QUE SON FONDS LOGISTIQUE EUROPÉEN PHARE A ÉMIS AVEC SUCCÈS EUR 500 MLNS D'OBLIGATIONS VERTES
* L'OBLIGATION VERTE ARRIVE À ÉCHÉANCE EN 2031


|38,7500 EUR
|Euronext Paris
|+0,03%
|72,7900 EUR
|Euronext Paris
|+0,62%
