Le fonds immobilier de Starwood Capital suspend temporairement les rachats

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Version révisée incluant des détails tirés de la lettre du directeur général aux actionnaires)

Starwood Capital Group a annoncé mercredi qu'il suspendrait temporairement les rachats de son fonds immobilier de 22 milliards de dollars à la suite d'une révision stratégique, dans l'attente d'une amélioration des conditions du marché.

Voici quelques détails:

* Les rachats ont fait baisser la valeur liquidative du fonds de 6 % au cours des 12 derniers mois, a déclaré Barry Sternlicht, directeur général de Starwood Capital, dans une lettre adressée aux actionnaires de la société d'investissement immobilier cotée (REIT), ajoutant qu'il ne s'attendait pas à ce que cette pression se poursuive.

* La suspension prend effet mercredi et s'applique aux demandes de rachat d'actions soumises pour le mois d'avril, à l'exception des comptes dont le solde est inférieur à 5.000 dollars et des demandes en cas de décès ou d'invalidité.

* À partir d'avril, la société immobilière réduit également son taux de distribution annualisé à 4,7 % pour ses actions de catégorie I, contre 6,3 % en mars.

* “Nous sommes conscients que cette décision peut être frustrante pour certains actionnaires. Cependant, prendre cette mesure maintenant nous permet de préserver la possibilité d'obtenir de meilleurs résultats lorsque les conditions du marché s'amélioreront”, a ajouté Sternlicht.

* Le REIT réintroduira des liquidités lorsqu'il pourra le faire de manière “cohérente et durable”, a-t-il déclaré, ajoutant qu'il attendait le retour de la croissance des revenus dans le secteur.

* “Nous espérons également que la guerre avec l'Iran prendra fin, que les prix du pétrole baisseront, que l'inflation se stabilisera et que Kevin Warsh sera nommé président de la Fed, ce qui favoriserait un environnement de taux d'intérêt plus bas”, a ajouté Sternlicht.

* La société explorera activement les possibilités de levées de fonds et poursuivra la vente d'actifs, a-t-elle déclaré.

* Starwood Capital, l'un des plus grands gestionnaires d'investissements immobiliers au monde, a lancé SREIT en 2018. Au 31 mars, le REIT détenait 598 biens immobiliers générateurs de revenus d'une valeur de 22,4 milliards de dollars, avec un taux d'occupation de 94 %.

* Starwood Capital a investi 500 millions de dollars dans ce REIT et, avec ses employés et ses filiales, détient environ 7 % de son capital.

* Cette nouvelle intervient alors que le secteur du crédit privé est également confronté à des pressions de rachat dans un contexte de volatilité géopolitique, d'inquiétudes liées à l'IA et d'une surveillance accrue du crédit privé.