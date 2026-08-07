Le fonds immobilier commercial Macerich progresse après l'augmentation à 675 millions de dollars de son émission d'obligations échangeables

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7 août - ** Les actions de l'exploitant de centres commerciaux Macerich MAC.N ont progressé de 1,9 % vendredi, atteignant 23,94 dollars, après une levée de fonds supérieure aux prévisions. ** La société d'investissement immobilier cotée (REIT) basée à Santa Monica, en Californie, a annoncé tôt vendredi avoir fixé le prix d'une émission privée de 675 millions de dollars d'obligations échangeables à 2,25 %, échéant le 15 août 2031.

** Le prix d'échange initial de 28,19 dollars représente une prime de 20 % par rapport au dernier cours de l'action, qui s'établissait à 23,49 dollars jeudi ** L'action MAC a chuté d'environ 7,5 % jeudi après que la société a dévoilé une émission de 600 millions de dollars destinée au refinancement de sa dette et à des fins générales

** La société utilisera environ 39,2 millions de dollars du produit net pour financer des opérations de "capped call" ** Mardi en fin de journée, la société a publié un FFO ajusté par action de 35 cents au deuxième trimestre, en hausse par rapport aux 34 cents enregistrés un an auparavant, indiquant qu’elle s’attendait à une forte demande de la part des détaillants en raison de l’offre limitée de centres commerciaux régionaux

** L'action MAC affiche désormais une hausse de 30 % depuis le début de l'année

** La note moyenne de 16 analystes est "acheter"; l'objectif de cours médian est de 27 dollars, selon LSEG