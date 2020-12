Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le fonds Hosking Partners juge l'offre de Crédit agricole sur Creval insuffisante Reuters • 14/12/2020 à 13:17









LE FONDS HOSKING PARTNERS JUGE L'OFFRE DE CRÉDIT AGRICOLE SUR CREVAL INSUFFISANTE MILAN (Reuters) - Hosking Partners, un des cinq principaux actionnaires minoritaires de Credito Valtellinese (Creval), a estimé lundi que l'OPA lancée par la filiale italienne du Crédit agricole était "en deçà de la valeur juste" de l'établissement bancaire italien. Le fonds d'investissement, qui détient 4,72% de Creval, juge en outre que Crédit agricole se réserve toutes les synergies substantielles liées à cette opération et salue dans une lettre adressée le 11 décembre à la direction de la banque italienne le refus qu'elle opposé à ce qu'il considère comme une "approche opportuniste". Crédit Agricole Italia, filiale à 75,6 % de Crédit Agricole a lancé le 23 novembre dernier une offre publique d'achat sur la banque italienne à 10,50 euros par action, soit un investissement total de 737 millions d'euros. Alors que Creval considère ce montant trop faible, la filiale italienne du Crédit agricole a jugé une semaine plus tard que son offre était "juste" et qu'il n'y avait aucune raison de la modifier. En y intégrant les crédits d'impôts hors bilan, Hosking Partners évalue à 1,8 milliard d'euros la valeur comptable réelle de Creval. (Andrea Mandalà; version française Henri-Pierre André, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées C. VALTELLINESE MIL +0.07% CREDIT AGRICOLE SA Euronext Paris +3.30%