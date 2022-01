Le fonds de relance belge choisit Tikehau Capital comme conseiller d' investissement

(NEWSManagers.com) - La Société Fédérale de Participations et d'Investissement (SFPI-FPIM), le fonds souverain belge, vient d'annoncer la sélection de Tikehau Capital en tant que conseiller pour ses projets d'investissement au sein de son nouveau fonds de relance. Dénommé Belgian Recovery Fund, ce véhicule vient d'achever une première levée de fonds avec 218 millions d'euros.

Lancé en septembre dernier par le ministre des Finances, Vincent Van Peteghem, et le Secrétaire d'Etat pour la Relance et les Investissements stratégiques, Thomas Dermine, ce fonds vise à renforcer la solvabilité des entreprises belges impactées par la Covid. Ce véhicule de relance a pour objectif d'octroyer des prêts subordonnées et convertibles aux entreprises, qui étaient financièrement saines avant de la crise mais qui ont dû faire face à une réduction de leurs fonds propres en raison de la pandémie.

Pour la première levée de fonds, des assureurs locaux comme Ethias Assurance, AG Insurance, AXA Belgium, Baloise Insurance et Belfius Insurance, ainsi que le Groupe P&V, KBC, vdk bank et Koramic ont ensemble apporté 103 millions d'euros. La SFPI a contribué 100 millions d'euros tandis que Tikehau Capital a pris une participation de 15 millions d'euros. Le fonds réalisera ses premiers investissements dans les prochaines semaines.

Une deuxième levée de fonds dans les tuyaux

L'objectif du Belgian Recovery Fund est de réunir jusqu'à 350 millions d'euros, et une deuxième levée de fonds est d'ores et déjà prévue en 2022, a indiqué Edouard Chatenoud, le responsable de la région Benelux chez Tikehau Capital. " Nous étudions attentivement chaque situation et les investissements du Belgian recovery Fund sont de l'ordre de 5 à 20 millions d'euros " , a-t-il ajouté.

La SFPI comptait 14 milliards d'euros d'encours sous gestion. Tikehau Capital, une société de gestion alternative, gérait 31,8 milliards d'euros d'encours sous gestion au 30 septembre 2021.