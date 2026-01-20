Le fonds de pension australien Aware Super investit 300 millions de dollars dans une entreprise de centres de données en Asie-Pacifique

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Scott Murdoch

Le fonds de pension australien Aware Super va investir 300 millions de dollars dans une entreprise de centres de données de la région Asie-Pacifique, dissipant ainsi les craintes que le secteur soit surévalué et risque de devenir une bulle d'actifs.

Le fonds, basé à Sydney, a déclaré qu'il prendrait une participation minoritaire dans la coentreprise de centres de données Skyline, qui possède Vantage Data Centres Asia Pacific.

Vantage possède 10 centres de données à grande échelle en Australie, au Japon, à Taïwan, en Malaisie et à Hong Kong.

Cette transaction est la deuxième opération d'envergure dans le domaine des centres de données pour Aware en moins de trois ans, après l'acquisition d'une participation dans l'entreprise de centres de données Switch, basée aux États-Unis, en 2023. Switch a été racheté par DigitalBridge DBRG.N et une filiale d'IFM Investors pour 11 milliards de dollars à la fin de l'année 2022.

Aware, qui gère 210 milliards de dollars australiens (141,48 milliards de dollars), a déclaré avoir investi 6 milliards de dollars australiens (4,04 milliards de dollars) dans des actifs d'infrastructure numérique. Le portefeuille d'infrastructures du fonds vaut environ 22 milliards de dollars australiens (14,82 milliards de dollars).

Mark Hector, responsable de l'infrastructure chez Aware, a déclaré que même si les transactions de centres de données prenaient de plus en plus de valeur, le fonds était persuadé que le secteur ne devenait pas surchauffé en termes de prix.

En octobre, l'entreprise australienne Macquarie Asset Management a vendu son activité Aligned Data Centres pour 40 milliards de dollars à un consortium dirigé par BlackRock

BLK.N , Microsoft MSFT.O et Nvidia NVDA.O .

"Je ne pense pas qu'à court terme, nous risquions d'être confrontés à une bulle trop importante", a déclaré Hector lors d'une interview accordée à Reuters mardi.

"Je pense que si vous achetez des centres de données existants ou si vous achetez quelque chose qui est en train d'être construit avec des contrats signés, vous savez que dès que vous le construisez, vous avez des contrats de revenus pour le payer", a-t-il dit.

"Tant que vous ne payez pas aujourd'hui à l'avance une grande partie de cette croissance incertaine à moyen et long terme, vous contrôlez vraiment la baisse de votre évaluation."

Hector a déclaré qu'Aware souhaitait intensifier ses investissements dans les infrastructures asiatiques, afin de diversifier son portefeuille d'actifs australiens, nord-américains et européens.

(1 $ = 1,4843 dollar australien)