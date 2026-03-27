Le fonds de crédit privé Oaktree est touché par une forte augmentation des rachats

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Un fonds de crédit privé géré par le gestionnaire d'actifs Oaktree Capital Management a été confronté à une forte augmentation des rachats, selon un document réglementaire déposé vendredi.