Le fonds de crédit privé Oaktree est touché par une forte augmentation des rachats

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
(Ajout d'éléments de contexte et de détails dans l'ensemble du document)
Un fonds de crédit privé appartenant à Oaktree Capital Management a été confronté à une forte augmentation des rachats au cours du premier trimestre, selon une déclaration réglementaire déposée vendredi.
Les investisseurs du fonds Oaktree Strategic Credit Fund ont cherché à retirer environ 13,9 millions, soit 6,8 % des actions en circulation.
Le gestionnaire d'actifs a porté son offre publique d'achat de 5 % à 7 % des actions, afin d'honorer toutes les demandes de rachat.
Ce pic de rachats intervient alors qu'une vague de gros titres négatifs sur le crédit privé ces derniers mois a attiré l'attention sur ce secteur d'environ 2 000 milliards de dollars.
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