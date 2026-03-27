Le fonds de crédit privé Oaktree est touché par une forte augmentation des rachats

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Un fonds de crédit privé appartenant à Oaktree Capital Management a été confronté à une forte augmentation des rachats au cours du premier trimestre, selon une déclaration réglementaire déposée vendredi.

Les investisseurs du fonds Oaktree Strategic Credit Fund ont cherché à retirer environ 13,9 millions, soit 6,8 % des actions en circulation.

Le gestionnaire d'actifs a porté son offre publique d'achat de 5 % à 7 % des actions, afin d'honorer toutes les demandes de rachat.

Ce pic de rachats intervient alors qu'une vague de gros titres négatifs sur le crédit privé ces derniers mois a attiré l'attention sur ce secteur d'environ 2 000 milliards de dollars.