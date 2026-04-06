Le fonds de crédit privé de la Barings limite les retraits après une forte augmentation des demandes de rachat

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et d'éléments de contexte)

Le gestionnaire d'actifs Barings a plafonné les rachats de l'un de ses fonds de crédit privé à 5% des actions après que les investisseurs ont cherché à retirer 11,3% au premier trimestre, selon un dépôt réglementaire lundi.

Les fonds de crédit privés ont été confrontés à des demandes de rachat élevées au cours des derniers mois, les investisseurs de détail inquiets se précipitant vers la porte sur fond de préoccupations concernant la transparence, les valorisations et les perturbations liées à l'intelligence artificielle.

Les fonds non négociés, comme Barings Private Credit, offrent une liquidité trimestrielle aux investisseurs par le biais d'offres publiques d'achat portant généralement sur un maximum de 5 % des actions.

Barings a accepté d'acheter au prorata environ 44,3 % des actions déposées dans le cadre de son offre, selon le dépôt.

"Le cadre de liquidité du fonds est conçu pour protéger les intérêts à long terme de tous les actionnaires. En appliquant cette approche de manière cohérente, nous cherchons à équilibrer les besoins de liquidités à court terme avec une gestion prudente du capital pour les investisseurs sortants et restants", a déclaré le fonds dans une lettre aux actionnaires.