Peter Magyar, du sérail au rôle d'opposant de Viktor Orban

Le chef de l'opposition et président du parti Tisza, Peter Magyar, tient un drapeau hongrois lors d'un rassemblement électoral à Budapest, le 15 mars 2026 ( AFP / Ferenc ISZA )

En à peine deux ans, Peter Magyar, le chef du parti Tisza, a réussi à enfiler les habits d'un opposant coriace et crédible au Premier ministre nationaliste hongrois Viktor Orban, indéboulonnable depuis 16 ans.

Communicant habile, sur les réseaux sociaux comme sur le terrain, ce conservateur de 45 ans a promis un changement total, jurant de démanteler "brique par brique" le système politique mis en place par M. Orban, auquel il a pourtant été étroitement lié jusqu'à récemment.

En 2022, il applaudissait encore un discours de Viktor Orban, assis au premier rang avec Judit Varga, alors son épouse et ministre de la Justice.

Il n'avait toutefois déjà pas sa langue dans sa poche, ne se privant pas de donner des coups de griffes à la galaxie Orban.

"Ils m'appelaient +l'éternelle opposition+ au sein du Fidesz", le parti au pouvoir, se targuait-il auprès de l'AFP en 2024, peu après son irruption sur le devant de la scène politique.

Le chef de l'opposition et président du parti Tisza, Peter Magyar, lors d'un rassemblement électoral à Budapest, le 15 mars 2026 ( AFP / Ferenc ISZA )

Son statut d'"ancien initié" a contribué à son ascension fulgurante, estime Andrzej Sadecki, analyste au Centre d'études de l'Est (OSW) à Varsovie.

"Il paraît plus convaincant aux yeux de certains anciens électeurs du Fidesz quand il affirme que le système est pourri de l'intérieur", ajoute l'expert, estimant que "d'une certaine manière, Magyar, c’est Orban il y a 20 ans, sans tout le bagage, la corruption et les erreurs commises au pouvoir".

Né le 16 mars 1981 dans une famille de conservateurs influents, Peter Magyar s'intéresse à la politique dès le plus jeune âge.

Pendant ses années universitaires, où il a étudié le droit, il s'est lié d'amitié avec Gergely Gulyas — l'actuel chef de cabinet d'Orban — et rencontré sa future épouse, avec laquelle il a eu trois enfants.

- "Meilleure chance" -

Après avoir travaillé comme avocat, il est devenu père au foyer à Bruxelles lorsque Judit Varga a été embauchée en 2009 comme assistante d'un député européen Fidesz.

Au retour au pouvoir de Viktor Orban en 2010, il a été nommé diplomate chargé des affaires européennes.

Des personnes assistent à un meeting de campagne organisé par le parti hongrois Tisza à Budapest, le 15 mars 2026 ( AFP / Ferenc ISZA )

La famille est revenue en Hongrie en 2018, lorsque Judit Varga a été nommée secrétaire d'Etat, puis ministre de la Justice.

Peter Magyar a de son côté pris la tête de l'organisme de prêts étudiants Diakhitel Kozpont et siégé au conseil d'administration de plusieurs autres entreprises publiques.

Inconnu du grand public avant début 2024, quand il a dénoncé au grand jour le système Orban, dans le sillage d'un scandale retentissant de grâce accordée dans une affaire de pédocriminalité, il avait alors affirmé ne pas avoir d'ambition politique.

Quelques semaines plus tard, il organisait son premier rassemblement, attirant des dizaines de milliers de personnes.

Peter Magyar a rapidement été perçu comme "courageux, dans l'action et prêt à prendre des risques personnels", estime Veronika Kovesdi, spécialiste des médias à l'université ELTE de Budapest.

Des personnes assistent à un meeting de campagne organisé par le parti hongrois Tisza à Budapest, le 15 mars 2026 ( AFP / Ferenc ISZA )

Sa communication sur les réseaux sociaux a eu un grand écho "émotionnel", selon elle, et contribué à l'émergence d'une communauté forte de soutiens.

Il a rapidement pris les rênes d'un parti jusque-là en sommeil, Tisza, qui est arrivé en deuxième position aux élections européennes de 2024, derrière la coalition au pouvoir.

A mesure que sa popularité grandissait, Peter Magyar s'est retrouvé confronté à une série d'accusations - dont celle de violences domestiques de la part de Judit Varga, dont il a divorcé en 2023 -, un "tsunami de haine et de mensonges" selon lui.

Pour Mme Kovesdi, cela a peut-être contribué à "le légitimer davantage".

Côté programme, Peter Magyar propose d'améliorer les services publics comme la santé et l'éducation, dans un état lamentable, et de lutter contre la corruption qui "est partout".

Il a également esquissé une politique étrangère pro-occidentale, affirmant qu'il s'efforcerait de faire de la Hongrie un allié fiable de l'Otan et un membre loyal de l'UE.

Une affiche progouvernementale présentant les portraits du président ukrainien Volodymyr Zelensky (g) et du chef de l'opposition hongroise Peter Magyar, avec les slogans "Ils sont dangereux" (en haut) et "Arrêtons-les, juste le Fidesz" (d), le 27 mars 2026 ( AFP / ATTILA KISBENEDEK )

Comme Orban, il refuse l'envoi d'armes à l'Ukraine et s'oppose à une intégration rapide du pays dans l'UE, même s'il ne partage pas sa rhétorique hostile envers Kiev.

Il défend des positions très strictes sur l'immigration, tandis que sur les droits LGBT+, attaqués par Viktor Orban, il s'est montré vague, lui reproche une journaliste d'un média indépendant, qui s'inquiète aussi de son "agressivité" envers les médias.

"Certains doutent de sa capacité à opérer une véritable rupture avec le régime d’Orban" et "les électeurs de gauche ne sont peut-être pas entièrement satisfaits de son programme, mais ils le soutiennent quand même, car il représente la meilleure chance de changement", souligne M. Sadecki.