Le fonds de crédit privé de Blackstone accepte d'augmenter les remboursements
information fournie par Reuters 03/03/2026 à 00:54

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Un fonds de crédit privé géré par le gestionnaire d'actifs alternatifs Blackstone BX.N a accepté d'augmenter les paiements aux investisseurs d'un fonds de crédit privé ce trimestre, a déclaré la société lundi.

"Le total des demandes de rachat pour le trimestre a dépassé les 5 % d'actions généralement disponibles pour le rachat", a déclaré Blackstone dans un dépôt de titres.

La société a déclaré que le conseil d'administration allait "augmenter" le montant qu'il laisse habituellement aux investisseurs pour racheter des actions, à hauteur de 7 % de la valeur du fonds.

Il a ajouté que les employés et l'entreprise avaient investi un total de 400 millions de dollars dans un fonds nourricier qui compenserait les 0,9 % supplémentaires que les investisseurs ont demandé à racheter.

