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Le fonds de crédit privé de Barings limite les retraits après une forte augmentation des demandes de rachat
information fournie par Reuters 06/04/2026 à 16:10

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout des détails de la lettre et du contexte)

Un fonds de crédit privé géré par Barings a plafonné les retraits à 5 % des actions après une augmentation des demandes de rachat, la dernière d'une série de mesures similaires prises par les gestionnaires d'actifs au cours des derniers mois.

Les investisseurs du fonds Barings Private Credit Corp ont cherché à retirer 11,3 % des actions au cours du premier trimestre, selon un dépôt réglementaire effectué lundi. Le fonds répondra à environ 44,3 % des demandes de rachat de chaque actionnaire.

Les fonds de crédit privés ont dû faire face à des demandes de rachat élevées , alors que les investisseurs de détail inquiets se retirent massivement sur fond de préoccupations concernant la transparence, les valorisations et les perturbations liées à l'intelligence artificielle.

La majorité des gestionnaires d'actifs, dont Apollo Global APO.N , Blue Owl OWL.N , Ares Management

ARES.N et BlackRock BLK.N , ont plafonné les retraits à 5 % au premier trimestre, alors que les fonds de crédit privé sont confrontés à leur première épreuve décisive.

Cette saga rappelle la vague de demandes de rachat qui a frappé les fonds d'investissement immobiliers non négociés à la fin de 2022, lorsque les investisseurs ont été troublés par les valorisations.

Les fonds non négociés, comme Barings Private Credit, offrent une liquidité trimestrielle aux investisseurs par le biais d'offres publiques d'achat portant généralement sur un maximum de 5 % des actions. Ils investissent généralement dans des prêts illiquides difficiles à vendre.

Ces véhicules d'investissement, suivis par la banque d'investissement Robert A. Stanger, ont rapporté un montant record de 7,4 milliards de dollars aux investisseurs au cours du premier trimestre, à la date du 2 avril.

Certains acteurs du marché estiment que les périodes de rachat élevé sont une caractéristique de ces véhicules semi-liquides, plutôt qu'un défaut.

"À mesure que les conditions du marché évoluent, nous nous attendons à ce que les différences de performance entre les gestionnaires deviennent plus prononcées, étant donné que les résultats à long terme dépendent en partie de l'importance de la qualité de la souscription, de la construction du portefeuille et de la gestion du bilan", a déclaré Barings Private Credit dans une lettre d'information aux actionnaires.

Les analystes ont soutenu le plafonnement des retraits, car il réduit le risque d'importants retraits de liquidités ou de ventes forcées d'actifs.

Crédit privé

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APOLLO GLB MGMT
105,960 USD NYSE -1,00%
ARES MGT RG-A
103,320 USD NYSE +0,91%
BLACKROCK
962,000 USD NYSE -0,49%
BLUE OWL CAP RG-A
8,430 USD NYSE -1,75%
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