Le fonds de crédit privé d'Apollo limite les retraits des investisseurs après une forte augmentation des demandes de rachat

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(Ajout de détails et d'éléments de contexte)

Apollo Debt Solutions, la société de développement commercial d'Apollo Global APO.N , a déclaré lundi qu'elle limitait les rachats après que des investisseurs ont cherché à retirer environ 11,2 % des actions en circulation.

Ce développement intervient à un moment où les BDC non cotées telles qu'Apollo Debt, qui permettent aux investisseurs de racheter une partie de leurs actions chaque trimestre, sont sous pression, plusieurs d'entre elles imposant des limites aux retraits. La plupart des 20 plus grandes BDC aux États-Unis ont également vu le prix de leurs actions chuter par rapport à la valeur de leurs actifs au cours de l'année écoulée, et presque toutes se négocient aujourd'hui à des prix inférieurs.

Apollo a déclaré dans un document réglementaire qu'elle honorerait les demandes de rachat pour 5 % des actions en circulation, ce qui, selon le gestionnaire de plus de 930 milliards de dollars, est conforme à ses objectifs en matière de liquidité, c'est-à-dire la capacité de respecter ses obligations de paiement sans nuire à la valeur de ses actifs. Il a indiqué que les retraits représenteraient environ 730 millions de dollars de sorties. Les entrées et les sorties s'équilibreront au cours du premier trimestre, a ajouté Apollo.

Apollo prévoit de restituer environ 45 % du capital demandé à chaque investisseur ayant demandé un rachat. Des fonds comme Apollo Debt Solutions, qui est structuré comme une société de développement commercial (BDC), proposent souvent de racheter 5 % des actions du fonds chaque trimestre.

Les fonds d'investissement gérés par de grandes sociétés financières, dont KKR KKR.N et Blue Owl OWL.N , ont vu leurs actions chuter ces dernières semaines en raison des inquiétudes croissantes des investisseurs quant à la qualité des prêts qu'ils détiennent.

Les fissures dans la confiance autour du crédit privé - les prêts directs aux entreprises en dehors du système bancaire - se sont élargies, les investisseurs s'inquiétant du manque de transparence et d'une discipline plus faible en matière de prêts.