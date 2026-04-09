Le fonds de crédit privé Carlyle se vide de sa substance dans un contexte d'exode des investisseurs à l'échelle du secteur

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(Changements de source dans le titre et les paragraphes 1 et 2, déclaration de Carlyle dans le paragraphe 5)

Le fonds phare de Carlyle, CG.O , a été touché par une vague de rachats, selon une lettre d'actionnaires consultée par Reuters jeudi, alors que l'exode des investisseurs se poursuit en raison des craintes d'une récession imminente dans le secteur.

Une série de problèmes de crédit au cours des derniers mois a intensifié la surveillance du marché du crédit privé, qui pèse plusieurs milliards de dollars, car les investisseurs s'interrogent sur la santé des portefeuilles de prêts et sur la capacité des emprunteurs à résister à des taux d'intérêt plus élevés.

Le Carlyle Tactical Private Credit Fund, ou CTAC, a reçu des demandes de rachat représentant environ 15,7 % des actions en circulation.

Plusieurs gestionnaires d'actifs ont plafonné les rachats à la limite trimestrielle standard de 5 % après une récente augmentation des demandes de retrait. Morgan Stanley MS.N , BlackRock BLK.N et Apollo Global Management APO.N , entre autres, ont imposé de telles limites ces dernières semaines.

Les actions de Carlyle étaient en baisse de 2,7 % dans la matinée. La société a déclaré que le fonds avait 950 positions et qu'aucun crédit ne représentait plus de 1,5 % du portefeuille. Un porte-parole a ajouté que le CTAC n'a pas d'allocations fixes pour les classes d'actifs comme le font d'autres fonds.

Les craintes que l'IA puisse éroder les bénéfices des sociétés de logiciels et affaiblir leur capacité à rembourser les prêts se répandent dans le crédit privé - un banque clé du secteur technologique - ce qui incite les investisseurs à réévaluer l'exposition, les risques de rachat et les perspectives de collecte de fonds, ont déclaré les analystes.

Ces inquiétudes ont déclenché une forte chute des actions des gestionnaires d'actifs alternatifs cette année.

Selon le site web du CTAC, le prêt direct était le principal objectif du fonds au 30 janvier, les logiciels représentant la plus grande part du portefeuille (12,7 %), suivis par les services financiers (8,4 %) et les soins de santé (7,9 %).