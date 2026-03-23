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Le fonds de crédit privé Apollo limite les retraits des investisseurs après l'augmentation des demandes
information fournie par Reuters 23/03/2026 à 23:50

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Réécriture avec contexte et détails tout au long de l'article)

Le fonds de crédit privé d'Apollo Global

APO.N , Apollo Debt Solutions (ADS), d'une valeur de 25 milliards de dollars, a déclaré lundi qu'il limitait les rachats à 5 % de ses actions après que les investisseurs ont cherché à retirer environ 11,2 % du total.

Les investisseurs s'inquiètent du manque de transparence, de la discipline en matière de prêts et de l'exposition aux sociétés de logiciels dont les activités pourraient être perturbées par l'intelligence artificielle, ce qui a eu pour effet d'élargir le fossé de confiance autour du crédit privé - défini de manière générale comme un prêt direct aux entreprises en dehors du système bancaire traditionnel.

Le fonds a déclaré que la décision de racheter moins que ce que les investisseurs demandaient était cohérente avec ses objectifs de liquidité, c'est-à-dire la capacité à faire face à ses obligations de paiement sans nuire à la valeur de ses actifs.

Après la déclaration du fonds, les actions d'Apollo, qui gère plus de 930 milliards de dollars, ont chuté de plus de 2,6 % dans les échanges après bourse. L'action a perdu plus de 23 % depuis le début de l'année 2026, ce qui correspond aux baisses enregistrées par d'autres gestionnaires d'actifs alternatifs.

Les retraits laissent le fonds avec environ 730 millions de dollars de sorties brutes pour la période, équilibrant les entrées d'environ 724 millions de dollars.

Le fonds s'est adressé aux actionnaires en déclarant: "Le début de l'année 2026 a été marqué par une volatilité accrue des marchés et un examen plus minutieux du crédit privé en tant que classe d'actifs."

Il prévoit de restituer environ 45 % du capital demandé à chaque investisseur ayant demandé le rachat de ses parts. Les fonds comme ADS, qui est structuré comme une société de développement commercial (BDC), proposent souvent de racheter 5 % des avoirs des investisseurs chaque trimestre. D'autres gestionnaires d'actifs, dont Blackstone BX.N et Blue Owl OWL.N , ont choisi de racheter plus que ce montant au cours des derniers mois.

ADS EXPOSÉ AUX GRANDS EMPRUNTEURS

Apollo a déclaré qu'ADS était plus fortement exposée aux grands emprunteurs, car ils ont des bilans plus solides et "la capacité d'investir pendant les périodes de perturbation."

La structure, avec des possibilités de retirer 5 % chaque trimestre, indique que les investisseurs devraient engager leur argent pour cinq ans.

Les dirigeants des gestionnaires d'investissements alternatifs se sont efforcés à plusieurs reprises de rassurer les marchés en affirmant que leurs portefeuilles étaient à l'abri de la chute des logiciels.

"Apollo a consciemment choisi de créer des portefeuilles sous-exposés aux logiciels par rapport à l'ensemble des marchés du crédit privé", peut-on lire dans la déclaration de lundi.

Valeurs associées

APOLLO GLB MGMT
110,430 USD NYSE -1,40%
BLACKSTONE
109,340 USD NYSE -1,00%
BLUE OWL CAP RG-A
9,085 USD NYSE -0,55%
KKR & CO
90,850 USD NYSE +0,90%
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