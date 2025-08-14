Le fonds d'investissement saoudien a vendu ses participations dans Meta, Shopify et PayPal au deuxième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Deepak Devalapur et Hadeel Al Sayegh

Le fonds souverain d'Arabie saoudite, qui pèse près de 1 000 milliards de dollars, a vendu ses participations dans plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis - dont Meta META.O , Shopify SHOP.TO et PayPal PYPL.O - au cours du deuxième trimestre, selon des documents de dépôt de titres publiés jeudi.

Le Fonds d'investissement public a également vendu ses participations dans Alibaba Group BABA.N , Nu Holdings NU.N et FedEx FDX.N , selon les documents 13F, au cours d'un trimestre où les marchés boursiers américains ont rebondi après une chute en avril liée aux politiques tarifaires des États-Unis.

Les documents déposés montrent que PIF ne détient plus aucune action de Meta, Shopify, PayPal, Alibaba, Nu Holdings et FedEx.

Les déclarations précédentes indiquaient qu'à la fin du mois de mars, le fonds détenait 667 996 actions de classe A de Meta, 1,25 million d'actions de classe A de Shopify, 1,76 million d'actions de PayPal, 6,83 millions d'actions de classe A de Nu Holdings, 1,61 million d'ADS sponsorisées par Alibaba et 498 164 actions ordinaires de FedEx.

L'exposition totale de PIF aux actions américaines, qui comprend les options d'achat qui donnent à l'investisseur le droit d'acheter un actif sous-jacent à un prix spécifié dans une période donnée, était évaluée à 23,8 milliards de dollars à la fin du deuxième trimestre, contre 25,5 milliards de dollars à la fin du premier trimestre.

Chargé d'être le fer de lance de la diversification économique de l'Arabie saoudite dans le cadre du plan Vision 2030 du prince héritier Mohammed bin Salman, le PIF a largement dépassé ses premières participations dans les actions publiques et les infrastructures saoudiennes.

Ces dernières années, le fonds a pris des participations très médiatisées dans des marques mondiales, telles qu'Uber

UBER.N et Lucid Motors, tout en soutenant des entreprises sportives, notamment LIV Golf et le club de football anglais Newcastle United.

Au niveau national, il a injecté des milliards dans des projets gigantesques tels que NEOM, la ville futuriste de la mer Rouge, et dans des secteurs tels que le tourisme, la logistique et l'énergie propre.