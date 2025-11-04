 Aller au contenu principal
Le fonds d'investissement norvégien votera contre le plan de rémunération d'Elon Musk pour Tesla, qui s'élève à 1 000 milliards de dollars
information fournie par Reuters 04/11/2025 à 08:28

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails sur les électeurs institutionnels, les membres du conseil d'administration et le contexte aux paragraphes 3-4, 11, 15-16) par Terje Solsvik

Le fonds souverain norvégien, le plus important au monde, a déclaré mardi qu'il voterait contre la ratification du plan de rémunération proposé par le directeur général de Tesla TSLA.O , Elon Musk, contenant des actions d'une valeur pouvant atteindre 1 000 milliards de dollars, lors d'une assemblée générale annuelle qui se tiendra cette semaine.

Les investisseurs du fabricant de véhicules électriques décideront le 6 novembre d'approuver ou non le programme, probablement le plus important accord de rémunération d'un directeur général, que les critiques ont qualifié d'excessif.

Jusqu'à présent, le fonds norvégien est le plus grand investisseur extérieur de Tesla à dire comment il compte voter. Le deuxième investisseur le plus important, Baron Capital, a déclaré lundi qu'il soutiendrait le plan de rémunération de M. Musk.

Les plus grands investisseurs institutionnels de l'entreprise, dont BlackRock, Vanguard et State Street, n'ont pas encore dévoilé leurs intentions de vote.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE TESLA FAIT L'ÉLOGE DE LA CRÉATION DE VALEUR, MAIS S'INQUIÈTE DE LA TAILLE GLOBALE DE L'ATTRIBUTION

Le conseil d'administration de Tesla fait pression pour que les actionnaires approuvent le plan, la présidente Robyn Denholm ayant averti la semaine dernière que M. Musk pourrait quitter l'entreprise si l'accord était rejeté.

Bien que le plan puisse accorder des actions d'une valeur de 1 000 milliards de dollars sur 10 ans, le coût de ces actions au moment de l'attribution sera déduit, ce qui rendra la valeur pour M. Musk légèrement inférieure, jusqu'à 878 milliards de dollars, selon une analyse de Reuters .

"Bien que nous appréciions la valeur significative créée par le rôle visionnaire de M. Musk, nous sommes préoccupés par la taille totale de l'attribution, la dilution et le manque d'atténuation du risque lié à la personne clé - conformément à notre point de vue sur la rémunération des dirigeants", a déclaré Norges Bank Investment Management sur son site web.

Le fonds, septième propriétaire de Tesla avec une participation de 1,12 % d'une valeur de 17 milliards de dollars, a également voté "non" au précédent plan de rémunération de M. Musk, ce qui a suscité une vive réaction de la part du directeur général, qui a décliné une invitation à une conférence à Oslo.

Divers groupes ont tenté, en vain, de bloquer les paiements records versés à M. Musk, y compris un plan de rémunération de 56 milliards de dollars pour 2018 que les investisseurs ont réapprouvé l'année dernière, bien que des contestations juridiques subsistent.

NBIM a également déclaré mardi qu'elle voterait contre deux des trois administrateurs de Tesla qui doivent être réélus, refusant de soutenir les vétérans du conseil d'administration Kathleen Wilson-Thompson et Ira Ehrenpreis tout en soutenant Joe Gebbia, qui a rejoint le conseil d'administration en 2022.

Le fonds norvégien de 2 100 milliards de dollars a également déclaré qu'il voterait contre le plan général de rémunération en actions proposé par Tesla, qui est destiné à tous les employés et peut également être utilisé par le conseil d'administration au profit de M. Musk.

Tesla affirme que son directeur général ne gagnera "rien" à moins que la valeur de marché de l'entreprise n'augmente considérablement et que la prime maximale ne sera versée que si le groupe atteint plusieurs jalons, notamment une valeur de marché de 8 500 milliards de dollars, soit une multiplication par près de six.

Pourtant, M. Musk pourrait encore récolter des dizaines de milliards de dollars sans atteindre bon nombre de ces objectifs, selon des experts, comme indiqué dans , spécialisés dans la rémunération des cadres, l'évaluation des entreprises, la robotique et les tendances dans le domaine de l'automobile.

Les grandes sociétés d'investissement américaines subissent des pressions de la part des politiciens républicains pour qu'elles accordent moins d'attention aux préoccupations environnementales, sociales et de gouvernance des entreprises dans lesquelles elles investissent, et Musk a été un allié du président Donald Trump .

La pression politique fait qu'il est plus difficile pour les grands investisseurs de voter de manière indépendante, a déclaré Matt Moscardi, directeur général de la société d'analyse des directeurs Free Float Analytics. Les grands investisseurs, a dit Moscardi, "à ce stade, ne peuvent pratiquement pas voter contre la direction"

Elon Musk
Véhicules électriques

