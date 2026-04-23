Le fonds d'investissement norvégien annonce une perte de 68 milliards de dollars au premier trimestre, en raison de la chute des valeurs technologiques

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(Ajout d'une ventilation des rendements du portefeuille, détails aux paragraphes 6-8)

Le fonds souverain norvégien de 2 200 milliards de dollars, le plus important au monde, a annoncé jeudi une perte de 636 milliards de couronnes norvégiennes au premier trimestre (68,44 milliards de dollars), alors que la guerre au Moyen-Orient a pesé sur les actions mondiales.

Norges Bank Investment Management (NBIM), qui détient environ la moitié de ses fonds aux États-Unis, a affiché un rendement négatif de 1,9 % pour la période janvier-mars, dépassant son indice de référence de 0,01 point de pourcentage.

"Le résultat reflète un trimestre marqué par des conditions de marché difficiles", a déclaré Trond Grande, directeur général adjoint, dans un communiqué.

"Nous avons constaté un impact limité sur les revenus fixes et l'immobilier, mais c'est le déclin des actions, en particulier parmi les grandes entreprises technologiques américaines, qui a déterminé le résultat", a-t-il ajouté.

La guerre qui a débuté avec le lancement par les États-Unis et Israël de frappes coordonnées contre l'Iran à la fin du mois de février a entraîné pour l'indice boursier S&P 500 .SPX sa plus forte baisse trimestrielle depuis 2022, bien que les marchés se soient depuis lors redressés.

Le rendement des investissements en actions du fonds a été négatif de 2,6 %, tandis que les revenus fixes ont enregistré une baisse de 0,2 %, que l'immobilier non coté a augmenté de 1,2 % et que les infrastructures d'énergie renouvelable non cotées ont baissé de 1,9 %, a indiqué le fonds.

Le fonds, qui détient des actions dans plus de 7 000 sociétés dans le monde, détenait ses plus grosses participations dans Nvidia NVDA.O , Apple AAPL.O et Microsoft MSFT.O au début de l'année 2026, comme le montre sa dernière publication.

L'année dernière, le fonds a déclaré une perte de 415 milliards de couronnes au premier trimestre, la faiblesse des actions technologiques ayant pesé sur les rendements, ce qui montre que même un portefeuille diversifié peut être influencé par les fluctuations des grandes actions américaines.

(1 $ = 9,2922 couronnes norvégiennes)