Le fonds C1 bondit ; StoneX initie sa couverture avec une recommandation "acheter"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 septembre - ** Le titre du fonds C1 CFND.N , un fonds d'investissement à capital fixe, progresse de 7,4 % à 3,05 dollars

** StoneX lance la couverture de CFND avec une recommandation "acheter" et un objectif de cours de 6 $, ce qui implique une prime de 111 % par rapport au dernier cours de clôture de l'action

** La société de courtage affirme que CFND constitue le seul moyen pour un investisseur sur le marché public de détenir, via un titre unique, des sociétés d’infrastructure d’actifs numériques avant leur introduction en bourse

** Elle ajoute que ce portefeuille de valeurs de premier ordre se négocie avec une forte décote par rapport à sa valeur liquidative

** "Nous sommes conscients que les fonds fermés se négocient avec des décotes, et notre cadre d’investissement ne part pas du principe que cet écart se comblera entièrement au cours de notre période de projection. Mais 57 % ne constituent pas une décote de liquidité; il s’agit d’une décote qui reflète soit un manque de confiance dans les valorisations du fonds, soit l’indifférence d’un marché qui n’a pas encore compris le titre", explique Mark Palmer, analyste chez StoneX

** À la clôture d’hier, le CFND affichait une baisse de 42 % depuis le début de l’année