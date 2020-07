Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le fonds Amber Capital monte à 19,93% au capital de Lagardère Reuters • 15/07/2020 à 16:31









LE FONDS AMBER CAPITAL MONTE À 19,93% AU CAPITAL DE LAGARDÈRE PARIS (Reuters) - Le fonds activiste Amber Capital a porté sa participation dans Lagardère à 19,93% du capital, a annoncé l'Autorité des marchés financiers dans un avis publié mercredi. Amber envisage de poursuivre l'acquisition d'actions Lagardère ou d'instruments financiers relatifs aux actions Lagardère et réclame un ou plusieurs sièges au conseil de surveillance du groupe français, a-t-il aussi déclaré à l'AMF. Dans la matinée, Vivendi, contrôlé par le milliardaire Vincent Bolloré, a annoncé avoir aussi accru sa participation au capital de Lagardère, la portant à 21,19%. (Claude Chendjou, édité par Bertrand Boucey)

Valeurs associées BOLLORE Euronext Paris +0.75% LVMH MOET VUITTON Euronext Paris +2.92% LAGARDERE Euronext Paris -0.43% VIVENDI Euronext Paris +2.02%