Le fonds agroalimentaire FAI affiche un closing final à 55M€

Fondo Agroalimentare Italiano (" FAI " ) a réalisé son closing final avec 55 millions d'euros d' engagements, selon un communiqué. Sponsorisé par Unigrains, le fonds compte parmi ses souscripteurs des institutionnels et des family offices français, italiens et suisses ainsi que plusieurs entrepreneurs italiens.

FAI prend des positions minoritaires dans des opérations de capital-développement ou dans des transactions majoritaires, comme spécialiste sectoriel, au capital de PME italiennes de l' agroalimentaire d' un chiffre d' affaires de 10 millions d'euros à 150 millions d'euros. Ces investissements financent le développement des entreprises via la croissance externe ou organique, l' internationalisation ou encore dans le cadre de transitions managériales.

Géré par une équipe de 3 professionnels de l' investissement basée à Milan avec une expérience reconnue dans le secteur, FAI intervient en tant que partenaire privilégié aux côtés des entrepreneurs pour les appuyer dans leurs ambitions de croissance. Le fonds bénéficie également de l' expertise sectorielle, du réseau international et des ressources d' Unigrains, investisseur indépendant dédié à l' agroalimentaire depuis plus de 56 ans, ayant accompagné plus de 1.000 entreprises et avec environ 120 participations actuellement en portefeuille.

FAI a déjà mobilisé plus de 33 millions d'euros et a réalisé six opérations principales. Le fonds devrait réaliser 3 à 4 investissements principaux complémentaires et plusieurs dossiers sont actuellement en cours d' étude. Il continuera, par ailleurs, à appuyer le développement de ses participations en finançant des opérations de croissance externe, à l' instar de Trasporti Romagna, Sfoglia Torino, Bassini 1963 - Glaxi Pane et Industrial Pack.