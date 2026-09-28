Le fonds activiste Jana fait pression sur Fiserv pour qu'elle accélère ses réductions de coûts et fasse appel à Palantir

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* Jana met la pression sur Fiserv après avoir réclamé en juillet un examen complet de son portefeuille

* Dans une lettre, il affirme que des réductions de coûts plus importantes sont possibles et exhorte le conseil d'administration à rendre ses objectifs publics

* Il met en garde le conseil d'administration contre des objectifs trop modestes, estimant qu'il vaut mieux viser plus haut

* Il recommande vivement de recourir à Palantir pour améliorer l'efficacité technologique, selon la lettre

par Svea Herbst-Bayliss

L'investisseur activiste Jana Partners exhorte Fiserv FISV.O à plus que doubler ses réductions de coûts prévues et à utiliser les produits de l'éditeur de logiciels Palantir PLTR.O pour accélérer son propre programme de transformation technologique, selon une lettre adressée à la société de paiement et consultée par Reuters.

Il s’agit de la dernière offensive en date de ce fonds spéculatif new-yorkais, qui détient une participation dans Fiserv depuis fin 2025, visant à relancer le cours de l’action de la société, en perte de vitesse. Il y a deux mois, il avait poussé la direction et le conseil d’administration à lancer un processus officiel d’examen de l’ensemble de l’entreprise, plutôt que de tenter de vendre ses actifs au coup par coup.

Fiserv a perdu plus de la moitié de sa valeur boursière au cours des 12 derniers mois, son titre ayant enregistré le 23 septembre son plus bas niveau de clôture depuis février 2016.

Le directeur général Takis Georgakopoulos, qui a pris ses fonctions en juin, a déclaré lors d’une récente conférence que Fiserv lançait un examen de ses activités et pourrait procéder à de nouvelles cessions. Cette annonce fait suite à des informations parues en juillet selon lesquelles Fiserv envisageait de vendre son activité d’infrastructure de paiement qui gère les transactions par carte de débit — une initiative que Jana avait saluée.

Toutefois, selon la lettre, la société d’investissement souhaite voir davantage de changements mis en œuvre plus rapidement.

Un représentant de Fiserv n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. Un représentant de Jana a refusé de s’exprimer au-delà du contenu de la lettre.

DES MESURES PLUS AUDACIEUSES

Fiserv, dont la valorisation s’élève actuellement à environ 25 milliards de dollars, a prévu 500 millions de dollars d’économies d’ici 2029 dans le cadre de son « Project Elevate ». Jana estime que ce chiffre pourrait être plus que doublé pour atteindre 1,25 milliard de dollars et souhaite que la direction dévoile ces objectifs plus ambitieux lors de la publication de ses résultats du troisième trimestre.

Le cours de l’action Fiserv a souffert de ce que Jana qualifie de « prévisions erronées à répétition et de révisions à la baisse des prévisions », et il a averti que le plus grand risque serait que le conseil d’administration fixe un objectif trop bas et l’atteigne, plutôt que de viser haut et de risquer de ne pas l’atteindre.

En collaborant avec Palantir, Fiserv pourrait rationaliser ses technologies, résorber sa dette technologique et optimiser ses dépenses auprès des fournisseurs historiques, indique la lettre.

« Alors que Fiserv entame la deuxième année du projet Elevate, nous estimons que le conseil d’administration devrait s’engager à atteindre des objectifs de réduction des coûts nettement plus ambitieux, qui se répercutent sur le résultat net, et tirer explicitement parti de Palantir pour renforcer la responsabilisation et veiller à ce que les opportunités de création de valeur ne soient pas victimes de l’inertie inhérente au “statut quo” », indique la lettre de Jana.

Jana a déjà conseillé des entreprises qu’il a ciblées pour qu’elles recourent à Palantir. Le sous-traitant spécialisé dans la défense Mercury Systems MRCY.O , dont Scott Ostfeld, associé gérant et gestionnaire de portefeuille chez Jana, est administrateur, a annoncé en août un partenariat stratégique avec Palantir visant à automatiser les opérations en usine, à rationaliser la planification des matériaux et à accélérer les délais de livraison pour l’armée américaine.

Jana connaît bien le secteur des sociétés de paiement, puisqu’il a réussi à pousser Fidelity National Information Services ( FIS.N ), concurrent de Fiserv, à céder son activité de paiement Worldpay en 2024.

Ce fonds spéculatif est également l’un des investisseurs activistes les plus actifs du secteur. Actuellement, il fait pression sur le fabricant de dispositifs médicaux et de lentilles de contact Cooper Companies COO.O pour qu’il remplace son directeur général et son président du conseil d’administration, et qu’il étudie les opportunités stratégiques concernant son activité de lentilles de contact. Il exhorte également l’exploitant de parcs d’attractions Six Flags Entertainment FUN.N à envisager une cession.