Le fonds activiste Elliott s'attaque à PepsiCo

(Zonebourse.com) - Le fonds activiste Elliott a annoncé mardi avoir pris une participation de quatre milliards de dollars au capital de PepsiCo, avec pour objectif de réaccélérer la croissance du groupe agroalimentaire américain, d'en améliorer les performances financières et de mener des investissements stratégiques.



Le fonds américain, dont la participation équivaut à moins de 2% de la capitalisation boursière de l'entreprise, estime que PepsiCo se caractérise aujourd'hui par de piètres résultats, une sous-performance de son action et une valorisation 'fortement déconnectée' de ses fondamentaux.



'Bien que regrettable, cette trajectoire décevante a créé une opportunité historique', explique Elliott dans un courrier adressé à la direction du groupe.



'Avec le bon état d'esprit et un plan de redressement suffisamment ambitieux, PepsiCo représente aujourd'hui une occasion rare de revitaliser une entreprise mondiale de premier plan et de libérer un potentiel significatif de création de valeur pour les actionnaires', assure le fonds d'investissement.



Alors que les performances décevantes de l'activité de boissons non alcoolisées ont été plus que compensées pendant de nombreuses années par les solides résultats de la branche alimentaire PFNA, cette dernière a récemment commencé à montrer quelques signes de fragilité, s'inquiète Elliott.



Afin de remédier à cette situation, le fonds suggère que la division qui regroupe des marques comme Lays, Quaker ou Doritos, assainisse son portefeuille en se séparant de ses actifs les moins performants afin de restaurer ses marges bénéficiaires, mais aussi qu'elle conduise quelques acquisitions ciblées.



D'après Elliott, toutes ces mesures pourraient aboutir à une revalorisation de 50% du cours de Bourse.



L'arrivée d'Elliott dopait le titre en Bourse. La valeur, qui affichait hier soir un repli depuis le 1er janvier, progresse actuellement de 2,4%, signant l'une des meilleures performances d'un S&P 500 en repli de 1,1%. A ce niveau, le titre gagne désormais 1,1% depuis le début de l'année, pour une capitalisation boursière de plus de 208 milliards de dollars.







