Le fonds activiste Elliott prend une position massive chez Synopsys
information fournie par Zonebourse 23/03/2026 à 07:05
Le fonds Elliott Investment Management a pris une participation de plusieurs milliards de dollars dans Synopsys, selon des sources proches du dossier citées par le Wall Street Journal. L'investisseur entend engager le dialogue avec le groupe californien, valorisé plus de 80 milliards de dollars, pour l'inciter à tirer davantage de revenus de ses logiciels et services. Ses clients incluent notamment Intel, Alphabet et Tesla.
Elliott estime que le positionnement du groupe sur un secteur critique et en croissance dynamique doit lui garantir des performances financières bien meilleures que celles qu'il affiche actuellement.
Une sous-performance manifeste en bourse
Cette offensive intervient dans un contexte de forte expansion du secteur. Les ventes mondiales de semi-conducteurs ont atteint 792 milliards de dollars l'an dernier et pourraient dépasser 1 000 milliards en 2026, selon la Semiconductor Industry Association. Malgré cette dynamique, Synopsys a sous-performé: son titre a reculé de plus de 6% sur douze mois, quand l'indice sectoriel a gagné environ 71% et son rival Cadence près de 8%. Elliott voit un potentiel de hausse des marges et des revenus.
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