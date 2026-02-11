Le fonds activiste Elliott prend une participation dans LSEG-source

par Charlie Conchie

Le fonds activiste Elliott Investment Management a pris une participation dans le London Stock Exchange Group LSEG.L et collabore avec ce dernier pour améliorer ses performances, a déclaré mercredi une source proche du dossier.

L'action LSEG a progressé de 2,3% en début de séance, après avoir initialement bondi de 7%. Son cours a chuté de plus de 35% au cours des 12 derniers mois.

Le groupe de données et d'analyse LSEG, également opérateur de la Bourse de Londres, est, comme l'ensemble du secteur des logiciels et des services, confronté aux inquiétudes que suscitent la concurrence croissante et l'usage de l'intelligence artificielle.

Le montant exact de la prise de participation d'Elliott dans LSEG n'était pas clair dans l'immédiat.

Le fonds était en pourparlers avec LSEG pour l'encourager à envisager un nouveau rachat d'actions et à se concentrer sur le rattrapage de ses concurrents, a déclaré la source à Reuters, confirmant un premier article du Financial Times.

Le FT a également rapporté qu'Elliott ne souhaitait pas que LSEG envisage une vente complète ou une scission de son activité boursière.

Elliott et LSEG ont refusé de commenter après avoir été sollicités par Reuters. L'agence de presse fournit des informations pour le terminal d'actualités et de données Workspace de LSEG.

La prise de participation dans LSEG d'Elliott, qui a précédemment exercé de fortes pressions sur BP BP.L pour que le géant pétrolier resserre ses opérations et augmente ses flux de trésorerie, marque un nouveau coup d'éclat de l'investisseur américain en Grande-Bretagne.

