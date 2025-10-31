Le fonds activiste Anonym intensifie ses appels à la vente des activités européennes de LKQ

Anonym redouble d'efforts pour convaincre LKQ de vendre ses activités européennes

Un fonds spéculatif affirme que des acheteurs sont intéressés par les activités européennes

Le produit de la vente pourrait être utilisé pour réduire l'effet de levier et racheter des actions

par Svea Herbst-Bayliss

Anonym Capital a intensifié son appel au fournisseur de pièces automobiles LKQ LKQ.O pour qu'il vende ses activités européennes, soulignant qu'il y a des acheteurs intéressés et que le produit de la vente pourrait être utilisé pour racheter des actions, selon une lettre adressée au conseil d'administration de LKQ vendredi qui a été vue par Reuters.

La lettre, qui suit de près la publication des résultats du troisième trimestre de la société la veille, insiste sur l'argument du fonds spéculatif activiste selon lequel le maintien des activités européennes et nord-américaines ensemble n'a pas de sens.

"Alors que la direction poursuit la tâche ardue d'essayer d'intégrer l'ensemble disparate d'activités qui composent l'activité européenne, LKQ continue de souffrir d'une décote substantielle de la somme des parties et d'être dramatiquement à la traîne de ses pairs en termes de performance du cours de l'action", a écrit le fonds spéculatif .

Un représentant de LKQ a déclaré: "Nous sommes régulièrement en contact avec nos actionnaires, mais nous ne commentons pas les détails de ces discussions."

LE RENDEMENT TOTAL DE L'ACTION LKQ EST INFÉRIEUR À CELUI DE SES PAIRS AU COURS DE L'ANNÉE ÉCOULÉE

Lors de la conférence téléphonique de jeudi sur les résultats avec les analystes, le directeur général Justin Jude a déclaré: "Les défis en Europe affectent l'ensemble du secteur, mais LKQ excelle dans ce type d'environnement, comme le montre notre propre succès en Amérique du Nord. Ayant déjà intégré des entreprises dans des contextes difficiles, je suis convaincu que nous pouvons obtenir des résultats similaires en Europe."

La bonne performance de l'Amérique du Nord a entraîné une hausse de plus de 5 % de l'action LKQ au cours de la séance de jeudi, mais sa clôture à 31,16 dollars lui a fait perdre plus de 16 % au cours des 12 derniers mois.

La lettre d'Anonym a noté que le rendement total des actions de LKQ, dont la valeur de marché s'élève à 8 milliards de dollars, a été inférieur à celui de ses homologues de 33 % au cours des 12 derniers mois, de 113 % au cours des cinq dernières années et de 253 % au cours de la dernière décennie.

La lettre ajoute qu'au lieu d'essayer d'intégrer 20 systèmes logiciels REP sur 900 sites dans 18 pays différents en Europe, la direction devrait s'adresser à des acheteurs potentiels qui pourraient se charger de l'intégration et libérer les cadres de LKQ pour qu'ils se concentrent sur la gestion de son "joyau de la couronne", l'activité de collision de NAB (North America)."

PRESSION EN FAVEUR DE LA SÉPARATION

La direction pourrait utiliser le produit de la vente de l'activité européenne pour réduire l'effet de levier et racheter des actions, ce qui serait plus avantageux pour les actionnaires que d'essayer de gérer l'activité européenne dans les années à venir, a déclaré le fonds spéculatif.

Anonym a mené des discussions avec LKQ, dont le siège est à Chicago, au cours des derniers mois et s'est montré très élogieux à l'égard du directeur général de la société, Justin Jude, qui a été nommé à ce poste en juillet 2024.

Mais à la fin de l'été, le fonds spéculatif a intensifié sa pression pour une séparation ou une vente de l'activité européenne après des résultats décevants au deuxième trimestre, lorsque les investisseurs ont fait chuter le cours de l'action de plus de 20 %.

La société a pris des mesures pour simplifier son portefeuille et a annoncé en août la vente de son segment libre-service à la société de capital-investissement Pacific Avenue Capital Partners.

Anonym a été fondée l'année dernière par Charlie Penne, l'architecte d'une victoire massive de trois sièges chez Exxon Mobil XOM.N en 2021, et l'ancien partenaire de P2, Alex Silver.