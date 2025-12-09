Le fonds activiste Ananym pousse Siemens Energy à se séparer de sa division éolienne en difficulté

*

Une cession ou une scission pourrait augmenter les actions jusqu'à 60 %

*

Siemens Energy: apprécie les contributions constructives sur la création de valeur

*

L'unité éolienne se redresse après la crise de qualité d'il y a deux ans

(Refonte avec les commentaires du cofondateur d'Ananym) par Christoph Steitz

L'investisseur activiste américain Ananym Capital a pris une participation dans le fabricant allemand d'équipements électriques Siemens Energy

ENR1n.DE et demande à la direction du groupe de revoir sa division éolienne déficitaire, a déclaré mardi son cofondateur.

Selon Charlie Penner, une scission de l'activité, Siemens Gamesa, pourrait augmenter les rendements pour les investisseurs de Siemens Energy de 60 %, car elle concentrerait les activités sur les turbines à gaz lucratives du groupe et sur les réseaux électriques.

"Nous croyons en l'énergie éolienne à long terme. Nous pensons que Siemens Gamesa pourrait valoir 10 milliards de dollars dans quelques années. Mais le fait qu'il reste en place et qu'il pèse sur la valeur n'a pas de sens selon nous", a déclaré Charlie Penner à l'agence Reuters.

"L'éolien serait plus fort sans avoir à rivaliser pour les capitaux d'investissement avec les activités à plus haut rendement de l'entreprise, et avec un actionnariat entièrement acquis à l'histoire de l'éolien"

SIEMENS GAMESA SORT DE LA CRISE DES TURBINES

Penner, l'architecte d'une victoire massive de trois sièges au conseil d'administration d'Exxon Mobil XOM.N en 2021, a refusé de quantifier la participation prise par Ananym, se contentant de dire qu'elle était "significative" dans le contexte du capital de 300 millions de dollars de l'entreprise.

Siemens Energy a déclaré dans un communiqué mardi qu'elle "apprécie les contributions constructives pour créer une valeur durable pour les actionnaires, les employés, les clients et les partenaires", et qu'elle avait abordé le développement de son unité éolienne lors d'une récente journée des marchés des capitaux .

Siemens Gamesa, qui se remet toujours d'une crise de qualité survenue il y a deux ans, a enregistré une perte d'exploitation de 1,36 milliard d'euros (1,58 milliard de dollars) au cours de l'exercice fiscal qui s'est terminé en septembre.

Les pertes continues de l'unité ont à plusieurs reprises incité les investisseurs à revoir, voire à vendre l'activité, mais Siemens Energy s'est jusqu'à présent engagé à redresser l'unité, en vantant les perspectives à long terme de l'énergie éolienne dans son ensemble.

"La vraie question serait de savoir si (un spin-off) déclencherait une réduction de la décote par rapport à son homologue américain GE Vernova GEV.N ", ont écrit les analystes de Citi.

Siemens Energy se négocie à un ratio cours/bénéfice de 29,3 fois, contre 51,8 fois pour GE Vernova.

Le Financial Times a été le premier à faire état de l'engagement d'Ananym. (1 dollar = 0,8587 euro)