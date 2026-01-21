Le fondateur de Zomato, Deepinder Goyal, quitte ses fonctions ; Albinder Dhindsa, de l'activité de commerce rapide Blinkit, prend la relève

Changements effectifs à partir du 1er février

Goyal devient vice-président

Blinkit reste notre plus grande opportunité de croissance, déclare Deepinder Goyal

Deepinder Goyal, fondateur et directeur général d'Eternal, la société mère de Zomato

ETEA.NS , quittera ses fonctions après 18 ans à la tête de l'entreprise, cédant les rênes à Albinder Dhindsa, qui dirige Blinkit, son activité de commerce rapide en pleine croissance.

Deepinder Goyal a lancé Zomato en 2008, l'a conduit à une entrée en bourse historique en 2021 et a ensuite rebaptisé le groupe Eternal à la suite de l'achat de Blinkit en 2022, qui est depuis devenu le principal moteur de revenus de l'entreprise.

Albinder Dhindsa prend ses fonctions à un moment où Eternal est en concurrence féroce avec Swiggy SWIG.NS , Amazon.com

AMZN.O et d'autres pour accroître sa part du marché lucratif de la livraison instantanée, qui pèse 11,5 milliards de dollars.

Il a auparavant dirigé les opérations internationales de Zomato pendant plus de deux ans avant de quitter l'entreprise pour lancer Blinkit en 2014.

Deepinder Goyal, qui est à l'origine du boom des livraisons rapides en Inde, restera vice-président d'Eternal . Il a déclaré dans une lettre aux actionnaires mercredi qu'il se concentrait sur ses autres projets impliquant "l'exploration et l'expérimentation au-delà des activités principales de l'entreprise".

Zomato, l'une des premières licornes indiennes et l'une des plus prospères, a transformé la livraison de nourriture d'une commodité urbaine en un phénomène culturel répandu dans tout le pays.

"Je veux qu'Eternal devienne l'entreprise la plus précieuse de l'Inde", a déclaré Deepinder Goyal dans sa lettre.

Les actions d'Eternal ont plus que doublé depuis l'entrée en bourse de la société, ce qui la valorise à environ 15 milliards de dollars.

Bien que l'entreprise ait contribué à l'essor de la main-d'œuvre indépendante en Inde, elle a également été critiquée par le passé pour ses rabais importants, la sécurité de ses chauffeurs et le lancement d'une flotte de livraison exclusivement végétarienne.

"Bien que je pense avoir personnellement la marge de manœuvre nécessaire pour continuer ce que je fais chez Eternal et explorer de nouvelles idées à l'extérieur, les attentes, légales et autres, d'un directeur général d'une société publique en Inde exigent une attention particulière", a déclaré Deepinder Goyal.

Il a investi 25 millions de dollars par l'intermédiaire de son groupe de recherche Continue Research pour explorer la biologie humaine et la longévité. Il a également fondé LAT Aerospace pour développer des avions régionaux et court-courriers à bas prix pour l'Inde et les marchés émergents.

BLINKIT RESTERA LA PRIORITÉ ABSOLUE DE DHINDSA

Deepinder Goyal a déclaré que Blinkit resterait la priorité absolue d'Albinder Dhindsa.

"Le parcours de Blinkit, de l'acquisition au seuil de rentabilité, s'est déroulé sous la direction de Dhindsa... sa capacité d'exécution dépasse de loin la mienne", a ajouté Deepinder Goyal.

Harish Bijoor, spécialiste de la stratégie de marque, a déclaré que l'arrivée du directeur général de Blinkit est la preuve que le commerce rapide est l'avenir. "Il s'agit d'un facteur de croissance et d'un élément clé de différenciation", a-t-il déclaré.

Eternal a également fait état d'un bond de 73 % de son bénéfice trimestriel, tandis que Blinkit a enregistré un bénéfice de base ajusté de 40 millions de roupies, contre une perte de 1,56 milliard au trimestre précédent.