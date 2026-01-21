 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le fondateur de Zomato, Deepinder Goyal, quitte ses fonctions ; Albinder Dhindsa, de l'activité de commerce rapide Blinkit, prend la relève
information fournie par Reuters 21/01/2026 à 15:34

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Changements effectifs à partir du 1er février

*

Goyal devient vice-président

*

Blinkit reste notre plus grande opportunité de croissance, déclare Deepinder Goyal

(Réécriture de l'ensemble du texte, ajout de commentaires du directeur général) par Chandini Monnappa et Komal Salecha

Deepinder Goyal, fondateur et directeur général d'Eternal, la société mère de Zomato

ETEA.NS , quittera ses fonctions après 18 ans à la tête de l'entreprise, cédant les rênes à Albinder Dhindsa, qui dirige Blinkit, son activité de commerce rapide en pleine croissance.

Deepinder Goyal a lancé Zomato en 2008, l'a conduit à une entrée en bourse historique en 2021 et a ensuite rebaptisé le groupe Eternal à la suite de l'achat de Blinkit en 2022, qui est depuis devenu le principal moteur de revenus de l'entreprise.

Albinder Dhindsa prend ses fonctions à un moment où Eternal est en concurrence féroce avec Swiggy SWIG.NS , Amazon.com

AMZN.O et d'autres pour accroître sa part du marché lucratif de la livraison instantanée, qui pèse 11,5 milliards de dollars.

Il a auparavant dirigé les opérations internationales de Zomato pendant plus de deux ans avant de quitter l'entreprise pour lancer Blinkit en 2014.

Deepinder Goyal, qui est à l'origine du boom des livraisons rapides en Inde, restera vice-président d'Eternal . Il a déclaré dans une lettre aux actionnaires mercredi qu'il se concentrait sur ses autres projets impliquant "l'exploration et l'expérimentation au-delà des activités principales de l'entreprise".

Zomato, l'une des premières licornes indiennes et l'une des plus prospères, a transformé la livraison de nourriture d'une commodité urbaine en un phénomène culturel répandu dans tout le pays.

"Je veux qu'Eternal devienne l'entreprise la plus précieuse de l'Inde", a déclaré Deepinder Goyal dans sa lettre.

Les actions d'Eternal ont plus que doublé depuis l'entrée en bourse de la société, ce qui la valorise à environ 15 milliards de dollars.

Bien que l'entreprise ait contribué à l'essor de la main-d'œuvre indépendante en Inde, elle a également été critiquée par le passé pour ses rabais importants, la sécurité de ses chauffeurs et le lancement d'une flotte de livraison exclusivement végétarienne.

"Bien que je pense avoir personnellement la marge de manœuvre nécessaire pour continuer ce que je fais chez Eternal et explorer de nouvelles idées à l'extérieur, les attentes, légales et autres, d'un directeur général d'une société publique en Inde exigent une attention particulière", a déclaré Deepinder Goyal.

Il a investi 25 millions de dollars par l'intermédiaire de son groupe de recherche Continue Research pour explorer la biologie humaine et la longévité. Il a également fondé LAT Aerospace pour développer des avions régionaux et court-courriers à bas prix pour l'Inde et les marchés émergents.

BLINKIT RESTERA LA PRIORITÉ ABSOLUE DE DHINDSA

Deepinder Goyal a déclaré que Blinkit resterait la priorité absolue d'Albinder Dhindsa.

"Le parcours de Blinkit, de l'acquisition au seuil de rentabilité, s'est déroulé sous la direction de Dhindsa... sa capacité d'exécution dépasse de loin la mienne", a ajouté Deepinder Goyal.

Harish Bijoor, spécialiste de la stratégie de marque, a déclaré que l'arrivée du directeur général de Blinkit est la preuve que le commerce rapide est l'avenir. "Il s'agit d'un facteur de croissance et d'un élément clé de différenciation", a-t-il déclaré.

Eternal a également fait état d'un bond de 73 % de son bénéfice trimestriel, tandis que Blinkit a enregistré un bénéfice de base ajusté de 40 millions de roupies, contre une perte de 1,56 milliard au trimestre précédent.

Valeurs associées

AMAZON.COM
229,4975 USD NASDAQ -0,65%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des personnes sortent du New York Stock Exchange (NYSE) sur Wall Street à New York
    Wall Street ouvre en légère hausse, Trump s'exprime à Davos
    information fournie par Reuters 21.01.2026 15:58 

    La Bourse de New York a ouvert en légère hausse mercredi après avoir enregistré la veille sa pire séance en trois ‍mois, les investisseurs analysant les déclarations du président Donald Trump à Davos dans un contexte de fortes turbulences géopolitiques et commerciales. ... Lire la suite

  • 56ème réunion annuelle du Forum économique mondial (WEF) à Davos
    A Davos, Trump réaffirme avec force sa volonté de prendre le contrôle du Groenland
    information fournie par Reuters 21.01.2026 15:58 

    Donald Trump a réitéré mercredi, dans ‍un discours prononcé au Forum économique mondial de Davos, sa volonté de ‌prendre le contrôle du Groenland, en dépit de l'opposition de ses alliés ​occidentaux. Le président américain a dit ⁠vouloir engager des négociations ... Lire la suite

  • Un opérateur à la Bourse de New York le 20 janvier 2026 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )
    Wall Street jauge les propos de Trump sur le Groenland
    information fournie par AFP 21.01.2026 15:58 

    La Bourse de New York évolue en hausse mercredi, soupesant les nouvelles déclarations de Donald Trump sur le Groenland, au lendemain d'une forte baisse initiée par les menaces douanières du président américain. Vers 14H45 GMT, le Dow Jones prenait 0,60%, l'indice ... Lire la suite

  • Logo de Lactalis à Laval
    Lactalis rappelle des lots de lait infantile dans 18 pays après une possible contamination
    information fournie par Reuters 21.01.2026 15:56 

    Lactalis a annoncé mercredi procéder à un rappel de lots de lait infantile de la ‍marque Picot dans 18 pays en raison de la présence de céréulide dans un ingrédient provenant d'un fournisseur. Selon un communiqué de Lactalis Nutrition ‌Santé, filiale spécialisée ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank