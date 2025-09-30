Le fondateur de Spotify, Ek, quitte son poste de directeur général pour se concentrer sur la stratégie à long terme

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Spotify nomme Soderstrom et Norstrom co-PDG

Le milliardaire Ek se concentrera sur l'allocation du capital

Fondée en 2006, Spotify a enregistré son premier bénéfice annuel en 2024

(Ajout de commentaires d'analystes aux paragraphes 3 et 20; mise à jour de l'évolution de l'action à l'ouverture du marché américain au paragraphe 2) par Jaspreet Singh et Supantha Mukherjee

Le fondateur et directeur général de Spotify SPOT.N , Daniel Ek, quittera ses fonctions pour devenir président exécutif en janvier, a annoncé mardi la société suédoise de streaming, qui a nommé Gustav Soderstrom et Alex Norstrom, deux cadres de longue date, au poste de co-PDG.

Ce changement de direction intervient alors que Spotify se développe dans le domaine des podcasts et des livres audio et que des questions se posent sur la manière dont elle parviendra à équilibrer croissance et rentabilité. Ses actions américaines ont baissé d'environ 3 % après avoir progressé de 63 % cette année.

"Ek quitte le rôle de directeur général sur une bonne note, avec de grandes bottes à remplir pour les directeurs généraux entrants", a déclaré Paolo Pescatore, analyste chez PP Foresight.

En tant que président exécutif, M. Ek se concentrera sur l'allocation des capitaux et la stratégie à long terme dans ce que la société a appelé un rôle de président à l'européenne.

Il est l'un des entrepreneurs technologiques les plus en vue d'Europe, ayant fait de Spotify un rare leader mondial des technologies grand public issu de la région.

Le milliardaire a déclaré qu'il continuerait à diriger la stratégie de l'entreprise. "Je serai plus impliqué qu'un président américain typique. C'est un peu comme si je passais du statut de joueur à celui d'entraîneur", a déclaré M. Ek, qui siège au conseil d'administration de l'entreprise depuis 2008.

Spotify reste le leader incontesté du marché avec près de 700 millions d'utilisateurs mensuels et plus de 100 millions de titres, loin devant les quelque 90 millions d'abonnés d'Apple Music.

Mais elle doit faire face à la concurrence du vaste catalogue intégré de vidéos de YouTube Music et des offres Prime d'Amazon Music, qui confèrent à ses rivaux des avantages distincts sur certains marchés.

Malgré la domination de Spotify, la pression sur les marges bénéficiaires s'est maintenue, car les artistes réclament des rémunérations plus élevées et l'offre de musique financée par la publicité se développe.

Le chiffre d'affaires mondial de la musique enregistrée a augmenté de 4,8 % pour atteindre 29,6 milliards de dollars en 2024. Le streaming a dépassé les 20 milliards de dollars pour la première fois et le streaming par abonnement en a représenté plus de la moitié, selon le Global Music Report de l'IFPI.

DE LA STARTUP AU GÉANT

Fondée en 2006, la société Spotify, basée à Stockholm, a contribué à transformer une industrie musicale en perte de vitesse depuis des années en raison du piratage et de la chute des ventes de CD. Son lancement aux États-Unis en 2011 a eu lieu alors que les revenus de l'industrie s'étaient effondrés.

Pourtant, l'entreprise n'a enregistré son premier bénéfice annuel qu'en 2024, après une série d'augmentations de prix et d'efforts de réduction des coûts.

Le milliardaire Ek est souvent cité comme le champion de la capacité de l'Europe à produire des entreprises capables de rivaliser avec les géants américains et asiatiques de la technologie.

M. Soderstrom, actuellement directeur des produits et de la technologie, supervise la stratégie technologique mondiale et le développement des produits, tandis que M. Norstrom, en tant que directeur commercial, gère les activités liées aux abonnés et à la publicité, ainsi que les activités liées à la musique, aux podcasts et aux livres audio.

Ils rendront compte à M. Ek, qui siège également au conseil d'administration. Les trois dirigeants travaillent ensemble depuis une quinzaine d'années.

"M. Norstrom est très intéressé par la connaissance des produits, et je suis très intéressé par les affaires", a déclaré M. Soderstrom. "Nous dirigeons donc l'entreprise comme une seule et même équipe.

Plusieurs entreprises de premier plan, telles qu'Oracle

ORCL.N et Netflix NFLX.O , ont adopté un modèle de co-PDG pour mieux gérer leurs opérations à mesure qu'elles deviennent plus complexes et diversifiées à l'échelle mondiale.

"La grande inconnue est de savoir pourquoi Spotify a besoin d'un président exécutif et de deux directeurs généraux, car cela évoque l'idée que trop de cuisiniers gâtent le bouillon", a déclaré Dan Coatsworth, analyste en investissement chez AJ Bell.