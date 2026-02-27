 Aller au contenu principal
Le fondateur de Lululemon, M. Wilson, intensifie sa lutte contre les procurations et demande la nomination d'un plus grand nombre d'administrateurs
information fournie par Reuters 27/02/2026 à 14:10

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fondateur de Lululemon Athletica

LULU.O , Chip Wilson, a proposé de remplacer plus de trois administrateurs du fabricant de vêtements d'athlétisme, a-t-il déclaré dans une lettre aux actionnaires vendredi, intensifiant ainsi sa lutte par procuration.

