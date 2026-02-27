Le fondateur de Lululemon, M. Wilson, intensifie sa lutte contre les procurations et demande la nomination d'un plus grand nombre d'administrateurs

LULU.O , Chip Wilson, a proposé de remplacer plus de trois administrateurs du fabricant de vêtements d'athlétisme, a-t-il déclaré dans une lettre aux actionnaires vendredi, intensifiant ainsi sa lutte par procuration.