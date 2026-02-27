Le fondateur de Lululemon, M. Wilson, augmente la pression sur le conseil d'administration dans le cadre de la course aux procurations

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails dans les paragraphes 2 à 6)

Le fondateur de Lululemon Athletica

LULU.O , Chip Wilson, a proposé de remplacer plus de trois administrateurs au sein de son conseil d'administration, comme l'indique une lettre adressée aux actionnaires vendredi, intensifiant ainsi sa pression pour que des changements soient apportés au fabricant de vêtements de sport en difficulté.

M. Wilson a également exhorté Lululemon à déclassifier immédiatement son conseil d'administration afin que tous les administrateurs se présentent à l'élection annuelle, et a demandé la création d'un nouveau comité du conseil d'administration axé sur la marque, le produit et la supervision créative afin de remédier à ce qu'il considère comme un manque d'expertise créative au sein du conseil d'administration.

"Mes tentatives pour trouver une solution raisonnable n'ont pas été suivies d'effet", a déclaré M. Wilson dans sa lettre.

Lululemon n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

L'année dernière, M. Wilson a lancé une course aux procurations en nommant trois administrateurs indépendants au conseil d'administration de la société, après que le fabricant de vêtements a annoncé le départ du directeur général Calvin McDonald sans lui avoir trouvé un successeur clair.

Les trois administrateurs étaient l'ancien co-PDG de On Running ONON.N Marc Maurer, l'ancienne directrice du marketing d'ESPN Laura Gentile et l'ancien directeur général d'Activision Eric Hirshberg.

Wilson est l'un des principaux actionnaires indépendants de Lululemon, avec une participation de 4,27 % en décembre 2025, selon les données de LSEG.