Le fondateur de First Brands, Patrick James, plaide non coupable de fraude

Patrick James et Edward James inculpés pour une fraude présumée de plusieurs milliards de dollars

L'effondrement de First Brands a affecté les entreprises financières et les constructeurs automobiles

Assouplissement des conditions de mise en liberté sous caution et fixation de la date du procès

Patrick James, le fondateur de First Brands, a plaidé non coupable mercredi aux accusations d'avoir fraudé des prêteurs de milliards de dollars avant que le fournisseur de pièces automobiles ne s'effondre et ne soit acculé à la faillite . L'acte d'accusation de neuf chefs d'accusation accuse James, qui était également directeur général de First Brands, basé à Cleveland, d'avoir mené pendant huit ans un stratagème visant à tromper les prêteurs pour qu'ils financent la croissance de l'entreprise en doublant et en triplant les garanties des prêts, en falsifiant les factures et en dissimulant des montants substantiels de dettes.

M. James a plaidé non coupable devant la juge de paix fédérale Robyn Tarnofsky, à Manhattan, de neuf chefs d'accusation, notamment de gestion d'une entreprise de criminalité financière continue, de fraude bancaire, de fraude électronique et de complot en vue de blanchir de l'argent.

Son frère Edward James, ancien cadre supérieur de First Brands, a été inculpé de huit chefs d'accusation, à l'exclusion de l'accusation d'entreprise de criminalité financière. Il a également plaidé non coupable mercredi.

Lors d'une audience ultérieure, la juge du district des États-Unis Analisa Torres a fixé la date du procès au 13 juillet.

L'EFFONDREMENT DE FIRST BRANDS A AFFECTÉ LES ENTREPRISES FINANCIÈRES ET LES CONSTRUCTEURS AUTOMOBILES

Fondée en 2013, First Brands fournissait des pièces automobiles, notamment des freins, des filtres et des systèmes d'éclairage, et réalisait un chiffre d'affaires annuel d'environ 5 milliards de dollars. L'implosion de First Brands en septembre a alarmé Wall Street, en partie parce que de grandes sociétés de services financiers, notamment BlackRock BLK.N , Jefferies JEF.N et la société suisse UBS UBSG.S , ont contribué à financer sa croissance. L'inscription de la société au chapitre 11 le 28 septembre a également perturbé la chaîne d'approvisionnement de constructeurs automobiles tels que Ford F.N et General Motors

GM.N .

Le procureur fédéral Nicholas Chiuchiolo a déclaré lors de la lecture de l'acte d'accusation que les accusés ont causé plus de 10 milliards de dollars de pertes, y compris pour "certaines des institutions financières les plus sophistiquées du monde", tout en collectant des dizaines de millions de dollars pour eux-mêmes.

Les procureurs ont déclaré que la fraude présumée avait duré de 2018 à 2025. Un autre ancien cadre de First Brands, le vice-président des finances Andy Brumbergs, a plaidé coupable et coopère avec les procureurs.

ASSOUPLISSEMENT DES CONDITIONS DE MISE EN LIBERTÉ SOUS CAUTION

Les James ont été arrêtés le 29 janvier dans l'Ohio. Un juge a autorisé Patrick James à être libéré moyennant une caution de 50 millions de dollars et Edward James à être libéré moyennant une caution de 25 millions de dollars, sous réserve d'un confinement à domicile et d'une surveillance électronique. La juge Tarnofsky a levé l'obligation faite aux accusés de porter des bracelets de surveillance et a déclaré qu'ils pouvaient être surveillés par l'intermédiaire de leurs téléphones portables. Alors que les deux accusés risquent des dizaines d'années de prison s'ils sont condamnés, la juge Tarnofsky a assoupli les conditions de mise en liberté sous caution après que les avocats de la défense ont assuré que leurs clients ne s'enfuiraient pas.

Patrick James et Edward James sont des citoyens américains nés en Malaisie. "M. James a bien l'intention de se présenter au tribunal et de proclamer son innocence", a déclaré Scott Hartman, l'avocat de Patrick James.

Seth DuCharme, avocat d'Edward James, a déclaré que son client n'allait pas "s'enfuir en Asie du Sud-Est où il est censé avoir tout cet argent" La semaine dernière, First Brands a commencé à liquider ses unités Brake Parts, Cardone aftermarket parts et Autolite spark-plug. Elle tente de vendre d'autres actifs afin de maximiser la valeur pour les créanciers.