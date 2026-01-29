Le fondateur de First Brands, Patrick James, et son frère inculpés pour fraude

Le fondateur de First Brands Group, Patrick James, et son frère Edward ont été inculpés à New York pour avoir prétendument escroqué des milliards de dollars à des prêteurs avant que le fournisseur de pièces automobiles ne tombe en faillite.

L'acte d'accusation a été rendu public jeudi au tribunal fédéral de Manhattan. L'acte d'accusation comporte neuf chefs d'accusation, dont la gestion d'une entreprise de criminalité financière continue, la fraude bancaire, la fraude électronique et le complot de blanchiment d'argent. Les deux accusés pourraient être condamnés à des dizaines d'années de prison s'ils sont reconnus coupables.

Les avocats des accusés n'étaient pas immédiatement disponibles pour un commentaire.

Patrick James était directeur général de First Brands, tandis qu'Edward James était vice-président senior.

Les procureurs ont déclaré que les accusés avaient "perpétré une série de manœuvres frauduleuses" à l'encontre des prêteurs et des partenaires financiers de First Brands.

Ces stratagèmes auraient consisté à gonfler les factures, à doubler et à tripler les garanties de prêt, à falsifier les états financiers et à dissimuler d'importantes dettes.

"Ces stratagèmes ont permis à First Brands d'obtenir des milliards de dollars de financement et à Patrick James et Edward James de récolter des millions de dollars provenant de leur fraude", indique l'acte d'accusation.

EXPANSION RAPIDE, DÉCLIN RAPIDE

First Brands a été fondée en 2013 et est devenue l'année dernière l'un des plus grands fournisseurs mondiaux de pièces automobiles telles que les freins, les filtres et les systèmes d'éclairage, avec un chiffre d'affaires annuel d'environ 5 milliards de dollars.

Les procureurs ont déclaré que First Brands avait financé sa croissance en empruntant des milliards de dollars garantis par des stocks et des actifs physiques tels que des usines et des équipements.

Selon les procureurs, cela a rendu First Brands vulnérable aux perturbations des flux de trésorerie et aux baisses potentielles de la valeur des actifs, rendant l'entreprise dépendante de l'accès au capital.

First Brands a rapidement implosé en septembre, lorsqu'elle s'est placée sous la protection du chapitre 11 de la loi sur les faillites.

FORD ET GM VONT APPORTER LEUR AIDE Lundi, Ford a déclaré qu'elle avait commencé à réduire certaines parties de ses activités en Amérique du Nord, tout en cherchant des acheteurs pour divers actifs. Bien qu'elle ait emprunté 1,1 milliard de dollars après avoir déposé son bilan, First Brands a déclaré au début du mois que ses liquidités avaient diminué pour atteindre 190 millions de dollars.

Lors d'une audience jeudi au tribunal des faillites de Houston, First Brands a reçu l'autorisation d'un juge d'obtenir un financement à court terme de General Motors GM.N et de Ford

F.N .

Les constructeurs automobiles paieront d'avance 48 millions de dollars pour les livraisons de pièces au cours de la semaine prochaine, et peut-être davantage de financement d'une semaine à l'autre, afin de permettre à First Brands de continuer à exploiter les entreprises qui les desservent.

Ces entreprises emploient 17 000 personnes en Amérique du Nord. First Brands a déjà mis fin aux activités de ses unités Brake Parts, Cardone et Autolite, qui employaient 4 000 personnes.