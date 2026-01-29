Le fondateur de First Brands inculpé pour fraude après une faillite qui a touché les prêteurs, Ford et GM

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Patrick James est accusé de fraude et de complot; son frère est également inculpé

Les procureurs affirment que First Brands a dissimulé des schémas comptables frauduleux

Patrick James nie les accusations et se défendra devant le tribunal

L'avocat d'Edward James déclare que son client s'est comporté avec dignité

Le fondateur de First Brands a été inculpé par les procureurs fédéraux pour avoir prétendument escroqué des milliards de dollars à des prêteurs avant que le fournisseur de pièces automobiles ne tombe en faillite.

Patrick James, qui était également directeur général de First Brands, a été inculpé dans un acte d'accusation de neuf chefs d'accusation, rendu public jeudi, pour gestion d'une entreprise de crimes financiers continus, fraude bancaire, fraude électronique et complot de blanchiment d'argent.

Son frère Edward James, qui était vice-président principal de First Brands, doit répondre de la plupart des mêmes chefs d'accusation. Les deux accusés pourraient être condamnés à des dizaines d'années de prison s'ils sont reconnus coupables. Les procureurs ont déposé l'acte d'accusation auprès du tribunal fédéral de Manhattan. Les accusations ajoutent une dimension criminelle à l'implosion de First Brands, autrefois l'un des plus grands fournisseurs de pièces automobiles au monde, dont la procédure en vertu du chapitre 11 a perturbé la chaîne d'approvisionnement des principaux constructeurs automobiles, notamment Ford F.N et General Motors GM.N .

"Patrick James est présumé innocent et nie ces accusations", a déclaré un porte-parole dans un courriel. "Il a construit First Brands à partir de rien pour en faire un leader mondial de l'industrie et a toujours été dévoué au succès de l'entreprise. M. James est impatient de présenter son cas devant le tribunal"

Seth DuCharme, avocat d'Edward James, a déclaré dans un courriel que son client "s'est comporté avec intégrité et dignité pendant des décennies de travail acharné....". Nous nous réjouissons de comparaître à New York en son nom et nous avons toute confiance en M. James" First Brands s'est placée sous la protection de ses créanciers en septembre, avec un passif de plus de 9 milliards de dollars. Sa faillite a également suscité la crainte des prêteurs de Wall Street exposés à la société privée basée à Cleveland. Jefferies Financial Group JEF.N et la société suisse UBS

UBSN.S figurent parmi les sociétés financières les plus exposées à First Brands. Les deux sociétés se sont refusées à tout commentaire.

First Brands a commencé à liquider certaines activités, tout en cherchant des acheteurs pour ses autres actifs. Sa nouvelle direction a intenté un procès à Patrick James en novembre, l'accusant d'avoir laissé la société insolvable tout en se transférant des centaines de millions de dollars.

UNE EXPANSION RAPIDE ALIMENTÉE PAR UNE COMPTABILITÉ IRRÉGULIÈRE, SELON LES PROCUREURS

First Brands a été fondée en 2013 et est devenue l'année dernière l'un des plus grands fournisseurs mondiaux de pièces automobiles telles que les freins, les filtres et les systèmes d'éclairage, avec un chiffre d'affaires annuel d'environ 5 milliards de dollars.

Les procureurs ont déclaré que First Brands a financé sa croissance en empruntant des milliards de dollars garantis par des stocks et des actifs physiques tels que des usines et des équipements.

Mais selon l'acte d'accusation, les James ont fabriqué cette croissance grâce à "une série de manœuvres frauduleuses" à l'encontre des prêteurs et des partenaires financiers.

Cela a rendu First Brands vulnérable aux perturbations des flux de trésorerie et aux baisses potentielles de la valeur des actifs, et dépendante d'un accès continu au capital, ont déclaré les procureurs.

En doublant et en triplant les garanties de prêt, en falsifiant les factures et en dissimulant des dettes importantes, les James ont généré des milliards de dollars de financement pour First Brands tout en récoltant "des millions de dollars en produits dérivés de leur fraude", selon l'acte d'accusation.

Les procureurs ont déclaré qu'à mesure que les liquidités se tarissaient et que le passif augmentait, les James ont "resserré les rangs" pour empêcher les créanciers, les auditeurs et les acheteurs potentiels d'actifs de voir les perspectives désastreuses de First Brands.

Les membres de leur cercle rapproché auraient exprimé dans un courriel leur inquiétude que des personnes puissent "glisser et dire la mauvaise chose" à ces contreparties, y compris en révélant la dépendance de First Brands à l'égard de la dette et des accords de financement qui n'étaient pas dans son bilan, selon l'acte d'accusation.

FORD ET GM VONT APPORTER LEUR AIDE Lors d'une audience tenue jeudi au tribunal des faillites de Houston, First Brands a reçu l'autorisation d'un juge d'obtenir un financement à court terme de la part de Ford et de GM.

Les constructeurs automobiles paieront d'avance 48 millions de dollars pour les livraisons de pièces au cours de la semaine prochaine, et peut-être davantage de financement d'une semaine à l'autre, afin de permettre à First Brands de continuer à exploiter les entreprises qui les desservent.

Ces entreprises emploient 17 000 personnes en Amérique du Nord. First Brands a déjà commencé à liquider ses unités Brake Parts, Cardone aftermarket parts et Autolite spark-plug, qui employaient ensemble 4 000 personnes, tout en cherchant des acheteurs pour divers actifs. Bien qu'elle ait emprunté 1,1 milliard de dollars après avoir déposé son bilan, First Brands a déclaré au début du mois que ses liquidités avaient diminué de à 190 millions de dollars.