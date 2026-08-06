Le fondateur de ByteDance demande à ses collaborateurs d'éviter la « distillation » de l'IA, selon The Paper

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fondateur de ByteDance, Zhang Yiming, a demandé au personnel du géant chinois de l'Internet d'éviter d'améliorer ses modèles d'IA en distillant les systèmes concurrents, même au prix de certains gains à court terme, a rapporté jeudi le média chinois soutenu par l'État *The Paper*. Connue sous le nom de « distillation de modèles » , cette méthode utilise les résultats d’un puissant système d’IA pour entraîner ou améliorer un modèle plus petit et est devenue un point de friction dans la course technologique qui s’intensifie entre la Chine et les États-Unis.

* Zhang a déclaré lors d’une récente réunion interne chez ByteDance que le développement de l’IA exigeait « une vision à long terme et une gratification différée, plutôt que d’utiliser les résultats d’autrui pour atteindre des classements à court terme », a indiqué The Paper, citant des sources au sein de l’entreprise.

* ByteDance devrait être prête à « sacrifier certains gains à court terme au profit d’objectifs à long terme », a déclaré Zhang à l’équipe de recherche Seed AI de l’entreprise, selon l’article. M. Zhang estime que la « distillation » de l’IA fait obstacle aux véritables avancées technologiques à long terme, précise The Paper.

* Une concurrence féroce fait rage parmi les développeurs chinois pour proposer des modèles d’IA moins chers et plus puissants.

* Washington et les principales entreprises américaines spécialisées dans l’IA ont accusé leurs rivaux chinois d’utiliser la technique de distillation pour extraire des capacités de modèles propriétaires.

* Le secrétaire au Trésor américain, Scott Bessent, a averti que les entreprises chinoises pourraient faire l'objet de sanctions financières ou être inscrites sur les listes noires commerciales des États-Unis, tandis que Pékin a accusé Washington d'« hégémonisme en matière d'IA » et a menacé de prendre des contre-mesures.