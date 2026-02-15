Le fondateur d'OpenClaw, Peter Steinberger, rejoint OpenAI, le bot open-source devient une fondation

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Peter Steinberger, le fondateur d'OpenClaw, rejoint OpenAI, et le bot open-source devient une fondation, a déclaré dimanche le directeur général d'OpenAI, Sam Altman.

"Peter Steinberger rejoint OpenAI pour diriger la prochaine génération d'agents personnels", a déclaré Altman dans un message sur X, ajoutant que "OpenClaw vivra dans une fondation en tant que projet open source qu'OpenAI continuera à soutenir".

OpenClaw, anciennement connu sous le nom de Clawdbot ou Moltbot, est ce que les fans décrivent comme un assistant capable de gérer les courriels, de traiter avec les assureurs, de s'enregistrer pour les vols et d'effectuer une myriade d'autres tâches.

OpenClaw a connu une ascension virale depuis sa première présentation en novembre, recevant plus de 100 000 étoiles sur le dépôt de code GitHub et attirant 2 millions de visiteurs en une semaine, selon un billet de blog de Steinberger.

La popularité croissante d'OpenClaw a attiré l'attention, le ministère chinois de l'industrie avertissant que l'agent IA open-source pourrait poser des risques de sécurité importants s'il est mal configuré et exposer les utilisateurs à des cyberattaques et à des violations de données.

"Il a toujours été important pour moi qu'OpenClaw reste open source et qu'on lui donne la liberté de s'épanouir. En fin de compte, j'ai pensé qu'OpenAI était le meilleur endroit pour continuer à faire avancer ma vision et étendre sa portée", a posté Steinberger dans un blog dimanche.