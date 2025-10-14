Le FMI relève ses perspectives de croissance mondiale pour 2025

Le Fonds monétaire international (FMI) a relevé mardi sa prévision de croissance mondiale pour 2025, les chocs douaniers et les conditions financières s'étant avérés plus bénins que prévu, mais a averti qu'une nouvelle guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine pourrait ralentir la production de manière significative.

Le FMI signale dans ses dernières "Perspectives de l'économie mondiale" que les récents accords commerciaux conclus entre les États-Unis et certaines des principales économies ont permis d'éviter le pire des menaces douanières du président américain Donald Trump avec peu de représailles, ce qui a permis sa deuxième révision à la hausse des estimations de croissance depuis avril.

L'organisation prévoit désormais une croissance du PIB réel mondial de 3,2% en 2025, contre 3% en juillet et 2,8% en avril, prévision plus sévère qui faisait suite à l'imposition par la Maison blanche de droits de douane "réciproques" à l'échelle mondiale et à l'escalade des mesures de rétorsion qui s'en est suivie.

Le FMI prévoit par ailleurs une croissance mondiale de 3,1% en 2026, inchangée par rapport aux prévisions de juillet.

Outre les droits de douane moins élevés que prévu, la production mondiale a été soutenue par un secteur privé résilient qui a concentré les importations en début de période et réorienté rapidement les chaînes d'approvisionnement, un dollar plus faible, des mesures de relance budgétaire en Europe et en Chine et l'essor des investissements en matière d'intelligence artificielle, a déclaré Pierre-Olivier Gourinchas, chef économiste du FMi.

"En définitive, la situation n'est pas aussi grave que nous le craignions, mais elle est pire que ce que nous avions prévu il y a un an, et pire que ce dont nous avons besoin", a-t-il déclaré avant le début des réunions annuelles du FMI et de la Banque mondiale cette semaine.

Donald Trump a rompu vendredi le calme relatif qui régnait en matière de politique commerciale en menaçant d'imposer des droits de douane de 100% sur les produits chinois, en représailles aux contrôles à l'exportation des terres rares par Pékin.

Le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, a toutefois déclaré lundi que des discussions étaient en cours pour éviter une escalade entre les deux puissances.

"De toute évidence, si cela devait se matérialiser, ce serait un risque très important pour l'économie mondiale", a déclaré Pierre-Olivier Gourinchas lors d'un entretien avec Reuters, ajoutant que l'escalade pourrait réduire considérablement les prévisions de croissance et ajouter à l'incertitude qui refroidit les investissements et les dépenses.

Les perspectives du FMI sur les États-Unis restent par ailleurs solides, avec une croissance de 2% estimée en 2025, soit une légère amélioration par rapport à la prévision de 1,9% de juillet.

Le FMI prévoit une croissance de 2,1% du PIB américain en 2026, ce qui représente également une légère amélioration par rapport à juillet, mais reste bien en deçà du taux de croissance de 2,8% prévu pour 2024.

