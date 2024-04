Le FMI plus optimiste sur la croissance américaine en 2024

(AOF) - Nettement plus optimiste pour l’économie américaine, le Fonds monétaire international a relevé sa prévision de croissance mondiale de 3,1% à 3,2% pour 2024 et maintenu son estimation de 3,2% pour 2025. L’organisation internationale est en particulier plus optimiste pour les Etats-Unis, dont le PIB est anticipé en hausse de respectivement 2,7% cette année et 1,9% l’année prochaine contre des prévisions respectives de 2,1% et de 1,7% en janvier.

"Les excellents résultats observés récemment aux États-Unis s'expliquent par une croissance marquée de la productivité et de l'emploi, mais aussi par une forte demande dans une économie toujours en surchauffe", a expliqué Pierre-Olivier Gourinchas, directeur des études du FMI.

Pour la zone euro, la projection de croissance a été abaissée de respectivement 0,1 point à 0,8% pour 2024 et de 0,2 point à 1,5% pour 2025. Ses estimations pour la France ont été réduites de 0,2 point à 0,7% et de 0,3 point à 1,7%.

Seon Pierre-Olivier Gourinchas, les effets prolongés des chocs antérieurs et de la politique monétaire restrictive freinent l'activité économique.

"La croissance mondiale devrait s'établir à 3,1% d'ici 5 ans, le niveau le plus faible enregistré depuis plusieurs décennies", souligne le FMI. L'inflation mondiale devrait régulièrement reculer de 5,9 % en 2024 à 4,5 % en 2025.