Le flux de gaz naturel vers l'usine de GNL de Cheniere à Corpus Christi a diminué mardi, selon les données de LSEG
information fournie par Reuters 26/08/2025 à 15:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Plus de détails à partir du paragraphe 2)

L'usine de GNL de Cheniere Energy LNG.N à Corpus Christi, dans le sud du Texas, a tiré la moitié de sa quantité habituelle de gaz naturel mardi, selon les données de la société financière LSEG, ce qui suggère que l'une de ses usines pourrait être en panne. L'usine est l'une des plus grandes des États-Unis et tire habituellement jusqu'à 2,4 milliards de pieds cubes par jour (bcf) de gaz naturel, mais mardi, elle n'utilisait que 1,1 bcf, selon les données de LSEG.

Cheniere n'était pas immédiatement disponible pour des commentaires.

La réduction de la demande de gaz naturel de Corpus Christi a entraîné une baisse générale de la consommation de gaz naturel par les usines GNL américaines, qui est passée de 16,3 milliards de pieds cubes lundi à 15,4 milliards de pieds cubes mardi.

Les États-Unis sont le plus grand exportateur de GNL au monde et Cheniere son plus grand producteur de GNL.

Valeurs associées

CHENIERE ENERGY
239,390 USD NYSE 0,00%
Gaz naturel
4,15 USD NYMEX -0,46%
Pétrole Brent
67,74 USD Ice Europ -1,45%
Pétrole WTI
63,75 USD Ice Europ -1,56%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

