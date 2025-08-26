Le flux de gaz naturel vers l'usine de GNL de Cheniere à Corpus Christi a diminué mardi, selon les données de LSEG

(Plus de détails à partir du paragraphe 2)

L'usine de GNL de Cheniere Energy LNG.N à Corpus Christi, dans le sud du Texas, a tiré la moitié de sa quantité habituelle de gaz naturel mardi, selon les données de la société financière LSEG, ce qui suggère que l'une de ses usines pourrait être en panne. L'usine est l'une des plus grandes des États-Unis et tire habituellement jusqu'à 2,4 milliards de pieds cubes par jour (bcf) de gaz naturel, mais mardi, elle n'utilisait que 1,1 bcf, selon les données de LSEG.

Cheniere n'était pas immédiatement disponible pour des commentaires.

La réduction de la demande de gaz naturel de Corpus Christi a entraîné une baisse générale de la consommation de gaz naturel par les usines GNL américaines, qui est passée de 16,3 milliards de pieds cubes lundi à 15,4 milliards de pieds cubes mardi.

Les États-Unis sont le plus grand exportateur de GNL au monde et Cheniere son plus grand producteur de GNL.