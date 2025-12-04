Le flocon de neige chute après les résultats trimestriels

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 décembre -

** Les actions de la société d'analyse de données en nuage Snowflake SNOW.N chutent de 8,8 % à 241,50 $ en pré-marché

** La société prévoit un chiffre d'affaires de 1,19 à 1,20 milliard de dollars pour le quatrième trimestre, contre des estimations de 1,18 milliard de dollars pour les analystes, selon les données compilées par LSEG

** Le chiffre d'affaires trimestriel s'élève à 1,21 milliard de dollars, contre 1,18 milliard de dollars selon les estimations des analystes

** Les analystes de la Banque Scotia déclarent que les résultats ne sont pas "suffisamment exceptionnels" et qu'ils sont légèrement inférieurs aux attentes des analystes

** 43 des 51 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou supérieure, sept comme "conservée" et une comme "vendue" ou inférieure; leur prévision médiane est de 280 $, selon les données de LSEG

** Depuis le début de l'année, l'action a augmenté de ~72% contre ~16,5% pour le S&P 500 .SPX et se situe ~5,5% en dessous de son plus haut intraday de 52 semaines de $280,48