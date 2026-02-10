Le fleuron d'Adani déclare que l'agence américaine examine certaines transactions susceptibles d'avoir impliqué l'Iran

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Adani Enterprises ADEL.NS a déclaré mardi qu'une agence américaine menait une enquête civile sur les transactions de la société qui pourraient avoir impliqué l'Iran ou des parties soumises à des sanctions américaines.

L'entreprise phare du groupe dirigé par le milliardaire Gautam Adani a déclaré avoir reçu une demande d'informations de l'Office of Foreign Assets Control du Trésor américain (OFAC) le 4 février, à la suite de discussions volontaires sur un rapport du Wall Street Journal datant de juin 2025, selon lequel des entreprises liées à Adani auraient importé du gaz de pétrole liquéfié iranien en Inde en utilisant des itinéraires de transport maritime qui pourraient avoir été conçus pour échapper aux sanctions américaines.

Le WSJ avait également affirmé dans ce rapport que Gautam Adani essayait d'obtenir de l'administration du président américain Donald Trump qu'elle abandonne les accusations de corruption portées contre lui dans une affaire distincte.

Au moment du rapport, Adani Enterprises avait fermement nié "tout engagement délibéré" dans l'évasion des sanctions ou le commerce impliquant du gaz de pétrole liquéfié d'origine iranienne.

Mardi, l'entreprise a déclaré qu'elle avait "proactivement et volontairement" entamé des discussions avec l'OFAC au sujet des allégations soulevées dans le rapport des médias, ajoutant que l'agence américaine avait indiqué qu'elle menait une enquête civile sur certaines transactions de l'entreprise traitées par l'intermédiaire d'institutions financières américaines qui pourraient avoir impliqué, directement ou indirectement, l'Iran ou des parties soumises aux sanctions américaines.

Adani Enterprises a déclaré que la communication de l'OFAC ne comportait aucune constatation de violation ou de non-conformité et qu'elle ne s'attendait à aucun impact financier de cette affaire.

L'entreprise a déclaré qu'elle avait cessé toute importation de gaz de pétrole liquéfié depuis le 2 juin de l'année dernière et que le GPL représentait 1,46 % de son chiffre d'affaires au cours de l'exercice 2025.

Les actions de la société, qui ont chuté de plus de 3 % après la divulgation de l'information, ont quitté leur niveau le plus bas pour se négocier en baisse de 0,3 % à 12:15 p.m. IST.

Le groupe Adani fait l'objet d'un examen minutieux depuis le début de l'année 2023, lorsque le vendeur à découvert américain Hindenburg Research a accusé le groupe de manipulation d'actions et d'irrégularités comptables, allégations que le conglomérat a démenties .

Le groupe a depuis été confronté à une pression réglementaire accrue , à une pression juridique et à une pression du marché , y compris des procureurs américains examinant des allégations distinctes de corruption à l'étranger .