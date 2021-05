Le FIR recrute sa responsable de l'engagement à l'Erafp

(NEWSManagers.com) - Le Forum pour l' Investissement Responsable (FIR) vient de recruter Marie Marchais au poste de responsable de la plateforme d' engagement. L'intéressée arrive de l' Établissement de la Retraite Additionnelle de la Fonction Publique (Erafp), où était chargée de mission ISR. " Elle y a notamment mené des campagnes de dialogue et de vote en assemblées générales en relation avec des institutions internationales comme the Institutionnal Investor Group on Climate Change (IIGCC), les Principles for Responsible Investment (PRI) ou encore l' initiative Climate Action 100+" , précise le FIR dans un communiqué. Auparavant, elle a travaillé chez Novethic comme analyste ISR, et chez Ardian comme CSR (Corporate social responsibility) Officer chez Ardian.