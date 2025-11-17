Le Financial Times rapporte que les États-Unis enquêtent sur les entreprises de télécommunications après que HPS de BlackRock a découvert une fraude présumée de 400 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les procureurs américains enquêtent sur un groupe d'entreprises de télécommunications après que la branche de crédit privé de BlackRock BLK.N , HPS Investment Partners, a déclaré leur avoir prêté plus de 400 millions de dollars garantis par des créances qui semblent être fausses, a rapporté le Financial Times lundi.

Le ministère de la Justice enquête sur des entités liées à Bankim Brahmbhatt, un dirigeant peu connu dont les entreprises ont emprunté massivement à HPS, ajoute le rapport , citant deux personnes ayant connaissance de l'affaire.

Les fonds gérés par HPS ont commencé à prêter à des entreprises liées à Brahmbhatt en 2020, les prêts étant garantis par des créances que les entreprises prétendaient être dues par de grands groupes de télécommunications, selon le rapport.

Dans une plainte déposée au tribunal du Delaware au début de l'année, les fonds gérés par HPS ont accusé Brahmbhatt et les sociétés qu'il contrôle d'une "fraude extraordinairement effrontée et généralisée", alléguant que les documents permettant de vérifier les créances avaient été fabriqués, selon le rapport.

Les procureurs du bureau du procureur des États-Unis pour le district Est de New York (EDNY) à Brooklyn dirigent l'enquête, selon le rapport.

BlackRock et EDNY se sont refusés à tout commentaire. Brahmbhatt n'a pas répondu immédiatement.

Sur les 430 millions de dollars prêtés par HPS aux entreprises liées à Brahmbhatt, environ la moitié a été financée par un effet de levier de BNP Paribas, ajoute le rapport, citant une personne ayant connaissance de l'affaire.

BNP Paribas n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

Le rapport indique que les fonds HPS étaient des véhicules spécialisés dans le financement adossé à des actifs - un segment de niche du marché du crédit privé, qui a vu émerger certains risques récemment.

Les faillites récentes de First Brands, un important fournisseur américain de pièces automobiles, et de Tricolor, un prêteur subprime, ont intensifié les inquiétudes quant à la stabilité du vaste marché du crédit privé aux États-Unis.

Les retombées, qui comprennent des milliards de dettes non divulguées et des pertes pour des banques et des fonds de premier plan, ont suscité un examen minutieux des structures de prêt agressives et des pratiques financières opaques.