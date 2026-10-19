Le financement des centres de données figure parmi les thèmes clés des prochains résultats des gestionnaires d'actifs, selon une société de courtage

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 octobre - ** Piper Sandler s'attend à ce que le financement des centres de données fasse l'objet d'une attention accrue alors que Wall Street s'apprête à entrer dans la saison des résultats du troisième trimestre pour les gestionnaires d'actifs alternatifs

** Les entreprises du cloud spécialisées dans l’IA ont connu un mois difficile sur les marchés boursiers et obligataires, les investisseurs examinant de près leurs valorisations et s’interrogeant sur la capacité des dépenses massives consacrées à cette technologie à générer des rendements suffisamment rapidement

** La société de courtage estime que la vague de ventes liées à l’IA pourrait renforcer la surveillance des gestionnaires d’actifs qui sont des prêteurs clés et des sources de financement dans les infrastructures numériques et l’IA

** Les infrastructures numériques devraient constituer un facteur positif à long terme pour les gestionnaires d’actifs, mais un risque de mauvaise presse est à craindre dans les semaines et les trimestres à venir – Piper Sandler

** “Les équipes de direction seront probablement amenées à “réfuter les prévisions négatives”, comme cela a été le cas au cours des derniers trimestres concernant la qualité de crédit des prêts directs, qui s’est globalement maintenue contrairement à de nombreuses attentes externes initiales”, indiquent les analystes de Piper Sandler

** Blackstone BX.N donne le coup d’envoi de la saison des résultats des gestionnaires d’actifs alternatifs cette semaine, tandis que les sociétés de crédit privé Ares Management ARES.N et Blue Owl Capital OWL.N devraient publier leurs résultats la semaine prochaine