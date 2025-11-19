Le fils de Miuccia Prada sera président exécutif de Versace après son rachat

La marque Versace sera présidée, après sa cession à Prada, par Lorenzo Bertelli, directeur marketing de la maison de luxe italienne et fils la créatrice Miuccia Prada, a-t-il indiqué dans un podcast publié mercredi.

Le groupe Prada a annoncé en avril le rachat de sa rivale italienne Versace pour 1,25 milliard d'euros au groupe américain Capri Holdings.

Dans un podcast de Bloomberg diffusé mercredi, Lorenzo Bertelli a indiqué qu'il en deviendrait le président exécutif une fois l'opération conclue.

"Pour nous, c'est un choix stratégique. Nous n'avons aucun type de préoccupation, et nous (...) avons vu ce que nous réussissons à faire avec conviction", a souligné Lorenzo Bertelli.

"La marque (Versace) est bien plus grande que le chiffre d'affaires qu'elle génère, et nous aimons les missions difficiles. Ainsi, essayer de ramener l'activité au niveau de la grandeur de la marque est notre objectif", a poursuivi M. Bertelli.

C'est un nouveau défi pour Lorenzo Bertelli, 37 ans, qui a été déjà désigné comme successeur à la tête du groupe Prada par son père Patrizio Bertelli, président du groupe, et sa mère la créatrice Miuccia Prada.

Lorenzo Bertelli siège pour le moment au conseil d’administration du groupe comme directeur marketing et de la responsabilité sociale de l'entreprise aux 5,4 milliards d'euros de chiffre d'affaire en 2024.

Interrogé sur la succession de Giorgio Armani, qui a souhaité avant son décès que son groupe soit racheté par un géant de la mode, M. Bertelli a indiqué que Prada regarderait "toutes les opportunités".

"Mais la priorité c'est Versace, et il y a beaucoup de travail", a souligné Lorenzo Bertelli.