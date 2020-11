Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le fils aîné de Donald Trump testé positif au coronavirus Reuters • 21/11/2020 à 02:00









WASHINGTON, 21 novembre (Reuters) - Donald Trump Jr., le fils aîné du président américain, a été testé positif au coronavirus sans présenter de symptômes, a annoncé vendredi soir son porte-parole. Donald Trump Jr. a été testé en début de semaine et s'est depuis "mis en quarantaine dans son chalet", a déclaré le porte-parole. "Il ne présente aucun symptôme et suit les recommandations médicales", a-t-il ajouté. Andrew Giuliani, le fils de l'avocat de Donald Trump, Rudy Giuliani, a lui aussi annoncé avoir été testé positif au COVID-19 vendredi. (Steve Holland et Daphne Psaledakis; version française Camille Raynaud)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.