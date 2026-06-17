Le FCPE Castor Vinci dépasse les 10% de Vinci

Amundi Asset Management, agissant pour le compte du FCPE Castor Vinci dont elle assure la gestion, a déclaré à l'AMF avoir franchi à la hausse, le 9 juin, les seuils de 10% du capital et des droits de vote de Vinci, à la suite d'une acquisition d'actions sur le marché.

Le déclarant a précisé détenir, au 16 juin, 59 419 313 actions Vinci représentant autant de droits de vote, soit 10,14% du capital et des droits de vote du groupe de construction et de concessions.

Il envisage de poursuivre ses acquisitions d'actions dans le cadre normal de ses objectifs d'investissement. Représenté par un administrateur au conseil d'administration, il n'envisage pas de demander la nomination d'une ou de plusieurs personnes supplémentaires.