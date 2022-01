Le FCP Vatel Flexible enregistre une performance annuelle record depuis sa création

Paris, le 13 janvier 2022 – Vatel Capital, société de gestion spécialisée dans l’investissement dans les PME cotées et non cotées, annonce que son fonds flexible enregistre désormais une performance de 122,6 % depuis sa création en 2010.



Dans un contexte marqué par la crise sanitaire et pour la deuxième année consécutive, le FCP Vatel Flexible (FR0010916916) a enregistré une performance nettement supérieure à la moyenne du marché.

Après une hausse de 14,8% en 2020, la valeur liquidative du fonds a affiché une progression annuelle record de 23,2% en 2021. A fin décembre, le FCP Vatel Flexible dépassait ainsi le seuil des 50 M€ d’encours sous gestion et son objectif de performance de 6% annuel capitalisé.

Déjà référencé chez 5 grands assureurs de la place (Generali Patrimoine, Intencial Patrimoine (Groupe Apicil), AG2R La Mondiale Partenaires, Spirica, Cardif France), le fonds est désormais disponible sur la première plateforme indépendante d’assurance-vie Nortia.